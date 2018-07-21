Зачем нужно есть свеклу?

Не нужно недооценивать питательную стоимость свеклы, ведь это самый дешевый суперфуд с фантастической способностью влиять на кроветворение. Большинство из нас ест свеклу исключительно в салатах и делает это крайне редко. При этом незамысловатый корнеплод обладает массой полезных свойств — усиление кровотока и нормализация артериального давления, повышение выносливости в спорте и противовоспалительный эффект.

Свекла и выжатый из нее сок содержат много меди, магний, марганца и соединений фолиевой кислоты. Употребление свекольного сока практически сразу же приводит к расширению кровеносных сосудов в теле, интенсивность кровотока усиливается. Чем выше скорость кровотока — тем быстрее обменные процессы, тем больше питательных веществ получат все органы и ткани.

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Научно доказано, что употребление порции сока перед спортивной активностью умеренной интенсивности повышает не только физические показатели, но и деятельность головного мозга. Этот факт не мог быть проигнорирован индустрией спорта, свекла используется для повышения работоспособности и выносливости спортсменов.

В 2011 году были проведены исследования на предмет влияния свекольного спорта на велосипедистов. Они показали, что употребление по 500 мл свекольного сока перед тренировкой повышает продуктивность велосипедиста на 3%. Подобные исследования проводились и для других видов спорта, выяснилось, что употребление 500 мл сока свеклы в течение шести дней приводит к повышению показателей при кардионагрузках на 15%, при выполнении упражнений — на 25%.

Продуктивность в спорте становится выше благодаря возросшей продуктивности. Употребление свеклы или сока из нее вызывает расширение кровеносных сосудов и снижение артериального давления.

Согласно данным Европейского журнала прикладной физиологии свекла повышает выносливость примерно на 16%.

Для того, чтобы получить пользу от свеклы, нужно не только купить ее, но и правильно приготовить. Сырую свеклу нужно хорошо помыть и очистить, затем ее можно сварить или запечь в духовке. Время варки свеклы среднего размера составляет как минимум час, если запекать свеклу в духовке в фольге при температуре в 200 градусов, то время приготовления сократится. Готовая к употреблению свекла будет обладать приятным сладковатым вкусом.

Удобнее всего употреблять свеклу в виде салатов, добавив к ней другие полезные и вкусные компоненты — шпинат, стручковую фасоль зелень. В качестве заправки такого здорового салата можно использовать оливковое масло с небольшим добавлением лимонного сока. Для приготовления сока используются сырые корнеплоды, в свекле очень много клетчатки, поэтому для того, чтобы получить порцию сока, потребуется использовать несколько корнеплодов среднего размера. Для того, чтобы получать не только полезные элементы, но и пищевые волокна, из свеклы можно приготовить не сок, а смузи, в таком случае тоже используется сырая свекла.

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