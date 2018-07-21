Рецепты здоровья: капуста от ангины и простуды

Капуста белокочанная — популярная овощная культура, известная с древности также как лекарственное растение. Для того, чтобы получить оздоровительный эффект, не обязательно готовить специальные настои или отвары — достаточно просто включать капусту в свой ежедневный рацион (свежую и квашеную, в виде салатов, гарниров и т.д.).

Капуста — овощ не просто полезный, а целебный

Капуста полезна при авитаминозах; атеросклерозе (и для его профилактики); подагре; желчнокаменной болезни; ожирении; гастритах с пониженной кислотностью; других заболеваниях. Мы обязательно еще вернемся к разговору о полезных свойствах этой культуры, а сегодня речь пойдет о том, как применять капусту при лечении ангины, простудных заболеваний и кашля. Не забывайте о противопоказаниях: поскольку капуста стимулирует секреторную функцию желудка, ее (в любом виде) не рекомендуется употреблять при повышенной кислотности желудочного сока, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки на фоне повышенной кислотности. Также не следует применять капусту при панкреатите. В лечебных целях чаще всего используется свежий капустный сок. Его можно готовить при помощи соковыжималки и хранить в холодильнике в течение суток. Для приготовления 1 л сока требуется, в среднем, около 2 кг капусты.

Капустный сок при ангине

Свежевыжатый сок разбавить кипяченой водой в пропорции 1:1. Использовать для полоскания несколько раз в день до выздоровления.

Капустный сок при кашле, простуде, охриплости голоса

Смешать свежевыжатый капустный сок с медом (1 ч.ложка на 1 стакан сока). Пить теплым 3-4 раза в день за полчаса до еды по 0,5 стакана.

Капустный сок от насморка

2-3 раза в день закапывать капустный сок по 2 капли в каждую ноздрю. Лечиться до выздоровления.

Отвар капустных листьев с медом

Свежие капустные листья залить водой так, чтобы она покрывала их, и варить на медленном огне до размягчения. Процедить отвар, остудить. При простуде, кашле, ангине принимать 4 раза в день перед едой по 0,5 стакана теплого отвара с добавлением меда (3 ч.ложки меда на 1 стакан отвара). Читайте также:

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