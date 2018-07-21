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Мороженое из зеленого чая
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Мороженое из зеленого чая 

Карельские вести 42 минуты назад
Фото: Карельские вести
Простой в приготовлении десерт для любителей необычных сладостей — мороженое из зеленого чая.
Ингредиенты
Молоко (жирное) 1 л  зеленый чай 5 ч. л.
сахар 7 ст. л.
сгущенное молоко 0,5 банки
Способ приготовления
Молоко хорошо нагрейте, но не доводите до кипения. Добавьте в него чай и сахар. Накройте крышкой и оставьте настаиваться.
Время готовки4 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Молоко процедите, добавьте сгущенку, перелейте в контейнер и заморозьте. Затем выньте из морозилки, немного разморозьте и выложите в блендер. Взбейте до получения кремовой текстуры. Разложите по формочкам и поместите в морозилку на 2 часа.
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