Мороженое из зеленого чая

Простой в приготовлении десерт для любителей необычных сладостей — мороженое из зеленого чая.

Ингредиенты

Молоко (жирное) 1 л зеленый чай 5 ч. л.

сахар 7 ст. л.

сгущенное молоко 0,5 банки

Способ приготовления

Молоко хорошо нагрейте, но не доводите до кипения. Добавьте в него чай и сахар. Накройте крышкой и оставьте настаиваться.

Время готовки4 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Молоко процедите, добавьте сгущенку, перелейте в контейнер и заморозьте. Затем выньте из морозилки, немного разморозьте и выложите в блендер. Взбейте до получения кремовой текстуры. Разложите по формочкам и поместите в морозилку на 2 часа.