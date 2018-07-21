5 проверенных советов для похудения

На просторах интернета можно встретить тысячи рекомендаций на тему похудения, профессиональных и любительских, эффективных и не очень. На самом деле есть лишь два действенных способа потерять лишний вес — это физические нагрузки и правильное питание, на их основе созданы лучшие из методик по контролю за весом тела. Если сопоставить между собой все проверенные способы похудения, то мы поймем, что они построены на этих пяти принципах.

Нужно есть блюда, а не закуски

Основа здорового питания — это полноценные завтрак, обед и ужин. Когда предполагается дробное питание, то между ними могут присутствовать легкие перекусы из здоровых продуктов, но перекус не заменит основного приема пищи. Если каждый из приемов пищи будет похож на перекус, то пострадает обмен веществ, к тому же на переваривание полноценного приема пищи организм тратит больше калорий, чем на перекус.

Блок похожие статьи

Режим кардио нагрузок

Для того, чтобы заниматься кардио и худеть, нагрузки должны быть не продолжительными, а регулярными. Опытным путем доказано, что четыре тренировки по полчаса в неделю позволяют терять больше веса, чем две тренировки по часу. При регулярном спортивном режиме тело привыкает тратить определенное количество калорий, метаболизм повышается, эффективность занятий повышается.

Употребление продуктов из цельного зерна

Люди, которые едят продукты из цельного зерна, обычно более стройные чем те, кто этого не делает. Цельное зерно — это клетчатка и сложные углеводы, организму придется потратить много энергии для их усваивания. Любой смузи станет продуктом для похудения, если добавить в него зерна овса, а если приготовить рисовый пудинг не на белом, а на коричневом рисе, то из вредного десерта он превратится в полезное блюдо.

Сон в прохладном помещении

Не любой жир в теле человека вреден для здоровья и красоты, жировые ткани коричневого цвета не делают человека полным, а помогают худеть. Для того, чтобы увеличить количество коричневого жира для избавления от белого жира, нужно создать определенные температурные условия.

Температура в помещении для сна не должна превышать 19 градусов, при таких условиях метаболизм за месяц ускорится на 10%.

Лишняя еда должна оставаться на тарелке

Степень насыщения определяется ощущениями, а не степенью наполненности тарелки. Привычка съедать все, что лежит на тарелке всегда приводит к перееданию, из-за нее в организм поступает по 200 лишних калорий каждый день, а вес тела увеличивается в среднем на пять килограммов за полгода. Нужно уметь слушать свой организм и остановить трапезу в момент насыщения.

Читать далее

Другие материалы по теме:

3 типа телосложений: определи свой

Как похудение влияет на сердце?

Миф о пользе физических тренировок для похудения