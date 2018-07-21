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Почему женщинам вредно пить кофе
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Почему женщинам вредно пить кофе 

Умная 31 минуту назад
Согласно свежим данным Управления по контролю качества продуктов питания и медикаментов (США), 90% населения Земли с той или иной периодичностью пьют кофе. В самих Штатах 80% взрослых людей ежедневно наслаждаются этим напитком и другими кофеиносодержащими продуктами.
Влияние кофе на человеческий организм всесторонне изучается десятилетиями. Недавние исследования показали, что любимая чашечка Starbucks уж очень дорого обходится женщинам — особенно тем, которые выпивают ее каждое утро.
ПМС и киста
Исследование Университета Дьюка (Дарем, США) показало, что кофеин расширяет кровеносные сосуды, от чего у женщин набухают молочные железы и возникают сопутствующие этому явлению болезненные ощущения. Такое состояние дамы переживают во время ПМС. Если слишком увлекаться кофе, неприятные симптомы будут появляться гораздо чаще, чем раз в месяц.
И наоборот, боль и тяжесть в груди существенно уменьшаются, как только женщина отказывается от кофеина. Такую реакцию организма продемонстрировал 61% участниц эксперимента, проведенного в Орегонском университете. Кроме того, большие дозы кофе вызывают нарушения в синтезе гормонов, что приводит к появлению кист в яичниках и груди.
Как сообщает womenshealth.gov, любовь к кофеиносодержащим напиткам обостряет симптомы ПМС. Чувствительность и болезненность груди наблюдается уже за 1,5—2 недели до месячных. Чтобы не переживать такой сильный стресс каждый месяц и не ставить под угрозу свое здоровье, женщинам стоит отказаться от ударных доз кофе и шоколада (он тоже содержит кофеин).
«Плохой» холестерин
В Гарвардской школе здравоохранения сосредоточились на другой стороне употребления кофе. Сейчас очень популярны кофейные напитки со сливками, сиропом, большим количеством сахара. Одна чашка такого лакомства содержит 500 калорий, а это ¼ часть суточной нормы.
К тому же кофе содержит кафестол. Это вещество благоприятствует накоплению «плохого» холестерина. Исследования, касающиеся этой проблемы, проводились учеными Университета Южной Каролины. У испытуемых женщин, выпивающих в течение нескольких месяцев по чашке-другой кофейного напитка ежедневно, холестерин в крови вырос на 10%.
Этот фактор провоцирует такие серьезные заболевания, как стенокардия, инфаркт миокарда, атеросклероз и пр. Больше всего опасного ингредиента в крепких нефильтрованных напитках (кофе по-турецки и т. п.). Специалисты советуют пользоваться фильтрами, аналогичными тем, что применяются в кофемашинах. Они помогают очистить напиток от кафестола.
Остеопороз
Последний аргумент в пользу сокращения количества употребления кофеина касается возрастных изменений. После наступления менопаузы у женщин начинается вымывание из организма кальция. Это связано с падением выработки эстрогена. В результате многие дамы в возрасте страдают от остеопороза, который приводит к хрупкости костей и частым переломам.
Любимый многими кофе не только вымывает из организма значительную часть кальция, но препятствует усвоению того, что остался. Женщины, выпивающие за сутки более трех чашек этого напитка, рискуют столкнуться с очень болезненной и неприятной старостью.
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