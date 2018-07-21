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Шоколадная колбаса
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Шоколадная колбаса 

Карельские вести 29 минут назад
Фото: Карельские вести
Вкуснейшее и простое в приготовлении лакомство для детей и взрослых — шоколадная колбаса с кунжутом и орехами.
Ингредиенты
Кунжут 100 г  черный шоколад 100 г  сахар 2,5 ст. л.
вода 1 ст. л.
мед 2,5 ст. л.
грецкие орехи 100 г  кукурузные хлопья 50 г  сливочное масло 125 г  Способ приготовления
На сухой сковороде обжарьте кунжут до золотистого цвета.
Время готовки30 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
В небольшой кастрюльке смешайте сахар и воду. Варите на медленном огне до золотистого цвета. Добавьте мед, размягченное масло и кусочки шоколада. Готовьте на медленном огне, периодически помешивая, пока смесь не превратится в однородную массу.
Тем временем кукурузные хлопья и орехи пропустите через мясорубку.
Снимите смесь с огня, добавьте измельченные кукурузные хлопья и орехи, а также кунжут. Когда смесь немного остынет, сформируйте из нее колбаску и заверните в бумагу для выпечки. Поместите в холодильник на ночь. Затем нарежьте ломтиками и подавайте.
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