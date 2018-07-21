Шоколадная колбаса

Вкуснейшее и простое в приготовлении лакомство для детей и взрослых — шоколадная колбаса с кунжутом и орехами.

Ингредиенты

Кунжут 100 г черный шоколад 100 г сахар 2,5 ст. л.

вода 1 ст. л.

мед 2,5 ст. л.

грецкие орехи 100 г кукурузные хлопья 50 г сливочное масло 125 г Способ приготовления

На сухой сковороде обжарьте кунжут до золотистого цвета.

Время готовки30 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

В небольшой кастрюльке смешайте сахар и воду. Варите на медленном огне до золотистого цвета. Добавьте мед, размягченное масло и кусочки шоколада. Готовьте на медленном огне, периодически помешивая, пока смесь не превратится в однородную массу.

Тем временем кукурузные хлопья и орехи пропустите через мясорубку.

Снимите смесь с огня, добавьте измельченные кукурузные хлопья и орехи, а также кунжут. Когда смесь немного остынет, сформируйте из нее колбаску и заверните в бумагу для выпечки. Поместите в холодильник на ночь. Затем нарежьте ломтиками и подавайте.