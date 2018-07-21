Чизкейк с белым шоколадом и кедровыми орехами

Нежнейший пирог из сливочного сыра с белым шоколадом, кедровыми орехами и абрикосовой глазурью.

Ингредиенты

Бисквитное печенье 300 г растопленное масло 100 г абрикосовый джем 1 ст. л.

сливочный сыр 750 г сахар 200 г яйца 3 шт.

сметана 250 мл белый шоколад 250 г кедровые орехи 120 г Способ приготовления

Время готовки2 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиСредне КухняАмериканская

Печенье измельчите в крошку и смешайте с растопленным маслом. Выложите в разъемную форму, распределите по дну и бортикам, хорошо прижмите. Охладите.

Взбейте сливочный сыр с сахаром с помощью миксера до кремовой текстуры. Добавьте яйца и снова взбейте. Шоколад растопите на водяной бане или в микроволновке и добавьте к сырной смеси вместе со сметаной. Снова взбейте миксером до кремовой текстуры. Вылейте полученную смесь на подготовленную основу. Посыпьте сверху кедровыми орехами.

Разогрейте духовку до 160 градусов. Выпекайте чизкейк в течение 40-45 минут. Охладите, не вынимая из духовки.

Растопите абрикосовый джем и смажьте им верх чизкейка. Подавайте охлажденным.