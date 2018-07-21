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Чизкейк с белым шоколадом и кедровыми орехами
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Чизкейк с белым шоколадом и кедровыми орехами 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Нежнейший пирог из сливочного сыра с белым шоколадом, кедровыми орехами и абрикосовой глазурью.
Ингредиенты
Бисквитное печенье 300 г  растопленное масло 100 г  абрикосовый джем 1 ст. л.
сливочный сыр 750 г  сахар 200 г  яйца 3 шт.
сметана 250 мл  белый шоколад 250 г  кедровые орехи 120 г  Способ приготовления
Время готовки2 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиСредне КухняАмериканская
Печенье измельчите в крошку и смешайте с растопленным маслом. Выложите в разъемную форму, распределите по дну и бортикам, хорошо прижмите. Охладите.
Взбейте сливочный сыр с сахаром с помощью миксера до кремовой текстуры. Добавьте яйца и снова взбейте. Шоколад растопите на водяной бане или в микроволновке и добавьте к сырной смеси вместе со сметаной. Снова взбейте миксером до кремовой текстуры. Вылейте полученную смесь на подготовленную основу. Посыпьте сверху кедровыми орехами.
Разогрейте духовку до 160 градусов. Выпекайте чизкейк в течение 40-45 минут. Охладите, не вынимая из духовки.
Растопите абрикосовый джем и смажьте им верх чизкейка. Подавайте охлажденным.
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