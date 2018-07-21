Шоколадно-овсяный пирог

Сытный влажный пирог с овсянкой с насыщенным шоколадным вкусом.

Ингредиенты

Коричневый сахар 180 г белый сахар 200 г сливочное масло 120 г яйца 2 шт.

мука 250 г разрыхлитель 1 ч. л.

соль 0,5 ч. л.

какао-порошок 1,5 ст. л.

овсянка быстрого приготовления 100 г кипяток 400 мл шоколадные капли 350 г Способ приготовления

Разогрейте духовку до 180 градусов.

Время готовки1 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

В небольшой миске залейте овсянку кипятком и отставьте.

Взбейте масло с двумя видами сахара до кремовой текстуры. Добавьте яйца и снова хорошо взбейте. Добавьте муку, разрыхлитель, соль и какао. Тщательно перемешайте. Затем добавьте овсянку и половину шоколадных капель. Снова тщательно перемешайте.

Выложите тесто в смазанную маслом форму для выпечки. Сверху посыпьте оставшимися шоколадными каплями. Выпекайте в течение 30-40 минут. Охладите, нарежьте небольшими кусочками и подавайте.