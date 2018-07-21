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Очередь выстроилась за 40 минут до раздачи: смотрим, как в ЦПКиО съели 700 килограммов окрошки
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Очередь выстроилась за 40 минут до раздачи: смотрим, как в ЦПКиО съели 700 килограммов окрошки 

e1.ru 25 минут назад
Фото: e1.ru
Сегодня днём в ЦПКиО им. Маяковского устроили масштабный фестиваль окрошки. Тысячи человек пришли в парк, чтобы отведать это летнее блюдо. Угощали здесь, кстати, не только окрошкой. Гости могли поесть здесь шашлык и плов, а потом запить всё это квасом.
На массовое угощение, которое началось в 15:00, приготовили 700 килограммов окрошки с расчётом на 3000 человек. Очередь за бесплатным холодным супом начала выстраиваться ещё за 40 минут до начала раздачи.
Смотрите фоторепортаж E1.RU с гастрономического фестиваля, который проходит в ЦПКиО уже не в первый раз.
Если вы вдохновились фотографиями с фестиваля и решили приготовить окрошку дома, прочитайте советы шеф-поваров по её приготовлению. Но перед этим обязательно пройдите наш тест, который поможет выяснить, какая окрошка подходит вам лучше всего.
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