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Манный пудинг с ягодным соусом
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Манный пудинг с ягодным соусом 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Манная каша кажется вам скучной? Приготовьте из нее вкуснейший десерт — манный пудинг с ягодным соусом.
Ингредиенты
Стручки ванили 2 шт.
молоко 2 стакана
сливочное масло 60 г  кардамон 8 шт.
манная крупа 80 г  изюм 30 г  цукаты 30 г  яйца 5 шт.
соль 1 щепотка
сахар 110 г  ягоды (смесь) 500 г  крепкий алкоголь 2 ст. л.
крахмал 1 ст. л.
Способ приготовления
Молоко влейте в кастрюльку, добавьте мякоть и стручки ванили, кардамон и сливочное масло. Вскипятите и варите около 10 минут. Выньте стручки ванили и кардамон. Тонкой струйкой всыпьте манку, постоянно помешивая. Снимите с огня и оставьте на 5 минут.
Время готовки1 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Добавьте в манную кашу изюм и цукаты. Затем добавьте яичные желтки и перемешайте. Белки взбейте с солью и 70 г сахара до твердых пиков. Аккуратно вмешайте их в манную смесь. Выложите в смазанную маслом форму для выпечки и поместите ее в глубокий противень, наполненный водой до половины. Поместите в разогретую до 200 градусов духовку на 40 минут.
Тем временем смешайте ягоды с оставшимся сахаром, подогрейте и готовьте около 10-15 минут. Затем превратите в пюре с помощью блендера. Добавьте алкоголь и крахмал. Снова поместите на огонь и готовьте до легкого загустения.
Готовый пудинг выложите на тарелки и полейте соусом. Подавайте теплым.
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