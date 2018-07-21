Манный пудинг с ягодным соусом

Манная каша кажется вам скучной? Приготовьте из нее вкуснейший десерт — манный пудинг с ягодным соусом.

Ингредиенты

Стручки ванили 2 шт.

молоко 2 стакана

сливочное масло 60 г кардамон 8 шт.

манная крупа 80 г изюм 30 г цукаты 30 г яйца 5 шт.

соль 1 щепотка

сахар 110 г ягоды (смесь) 500 г крепкий алкоголь 2 ст. л.

крахмал 1 ст. л.

Способ приготовления

Молоко влейте в кастрюльку, добавьте мякоть и стручки ванили, кардамон и сливочное масло. Вскипятите и варите около 10 минут. Выньте стручки ванили и кардамон. Тонкой струйкой всыпьте манку, постоянно помешивая. Снимите с огня и оставьте на 5 минут.

Время готовки1 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Добавьте в манную кашу изюм и цукаты. Затем добавьте яичные желтки и перемешайте. Белки взбейте с солью и 70 г сахара до твердых пиков. Аккуратно вмешайте их в манную смесь. Выложите в смазанную маслом форму для выпечки и поместите ее в глубокий противень, наполненный водой до половины. Поместите в разогретую до 200 градусов духовку на 40 минут.

Тем временем смешайте ягоды с оставшимся сахаром, подогрейте и готовьте около 10-15 минут. Затем превратите в пюре с помощью блендера. Добавьте алкоголь и крахмал. Снова поместите на огонь и готовьте до легкого загустения.

Готовый пудинг выложите на тарелки и полейте соусом. Подавайте теплым.