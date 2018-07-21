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Сырники с изюмом и орехами
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Сырники с изюмом и орехами 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Отличное блюдо на десерт, которое легко можно приготовить на завтрак — сырники с изюмом и орехами.
Ингредиенты
Творог 250 г  мука 3 ст. л.
сахар 2-2,5 ст. л.
яйцо 1 шт.
грецкие орехи 50 г  изюм 50 г  сливочное масло для жарки
Способ приготовления
Изюм замочите в воде на 20-30 минут. Вместо воды можно замочить его в крепком алкоголе. Затем тщательно отожмите жидкость.
Время готовки30 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Тем временем творог протрите через сито. Добавьте яйцо, муку, сахар и щепотку соли. Вмешайте рубленые орехи и изюм. Сформируйте из полученной массы небольшие шарики.
Растопите сливочное масло в сковороде. Творожные шарики обваляйте в муке и слегка сожмите, придавая им форму дисков. Обжарьте с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте горячими со сгущенным молоком или вареньем.
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