Сырники с изюмом и орехами

Отличное блюдо на десерт, которое легко можно приготовить на завтрак — сырники с изюмом и орехами.

Ингредиенты

Творог 250 г мука 3 ст. л.

сахар 2-2,5 ст. л.

яйцо 1 шт.

грецкие орехи 50 г изюм 50 г сливочное масло для жарки

Способ приготовления

Изюм замочите в воде на 20-30 минут. Вместо воды можно замочить его в крепком алкоголе. Затем тщательно отожмите жидкость.

Время готовки30 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Тем временем творог протрите через сито. Добавьте яйцо, муку, сахар и щепотку соли. Вмешайте рубленые орехи и изюм. Сформируйте из полученной массы небольшие шарики.

Растопите сливочное масло в сковороде. Творожные шарики обваляйте в муке и слегка сожмите, придавая им форму дисков. Обжарьте с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте горячими со сгущенным молоком или вареньем.