Знаменитые и здоровые. Секреты красоты звезд

Сегодня модно быть подтянутой, молодой, вести здоровый образ жизни. Многие считают, что знаменитостям держать себя в форме помогают деньги. Однако здоровье можно поддерживать бесплатно. Убедитесь сами.

Стремление знаменитостей вести здоровый образ жизни некоторые уже называют зависимостью или помешательством. Однако, селебрити не спешат менять свои здоровые привычки и, чтобы выглядеть на миллион, готовы отказываться от любимых раньше блюд и каждый день изнурять себя тренировками.

Глюкоза давно практикует йогу, она тренируется везде и всегда — на отдыхе, на гастролях. Для занятий молодой женщине не нужно ничего, кроме тишины и коврика. Однако, чтобы быть не только стройной, красивой, но и здоровой, певица выполняет правила. Этими секретами 32-летняя красавица делится с поклонниками на своих страничках в соцсетях.

Не ждите ответы от кого-то, ищите их в себе

Публикация от ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova)

10 Июл 2018 в 3:41 PDT Правила красоты от Глюкозы.

1. Здоровый сон.

— Ложитесь спать как можно раньше. С 11 часов вечера до четырех часов утра в коже вырабатывается максимум гормона мелатонина, который активно борется со стрессом. Пока вы дремлете, клетки кожи обновляются.

2. Выбор косметики.

— Только методом проб и ошибок можно найти именно «вашу» косметику. Советуйтесь с косметологами, читайте отзывы на форумах. А чтобы кожа выглядела свежо, используйте маски перед сном. Особенно хороши маски очищающие и увлажняющие. Влага наполняет клетки, укрепляя их и повышая тонус кожи.

Публикация от ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova)

2 Май 2018 в 6:03 PDT 3. Позитивное настроение.

— Помните забавную песенку «От улыбки станет всем светлей»? Начинайте свое утро с улыбки! Ведь общаться с людьми, у которых вечно плохое настроение, — занятие не из приятных.

4. Правильное питание.

— Здоровая пища — это залог здоровья, красоты и долголетия. Ограничьте потребление вредных продуктов: сахар, соль, специи, кофе. Питайтесь часто и понемножку, не переедайте. Сведите до минимума термообработку продуктов: в овощах, фруктах и злаках находится много полезных веществ для организма. Поэтому старайтесь как можно меньше подвергать их термообработке. А готовить старайтесь на пару или гриле.

5. Физическая нагрузка.

— Запишитесь на какие-нибудь танцевальные занятия. Не для того, чтобы сбросить вес, а чтобы почувствовать себя сексуальной и грациозной. Занятия танцами живота или pole dance — вот где ощущаешь себя настоящей женщиной.

Во дворе Драмтеатра города Липецка. А завтра мы уже в Сочи. #лето #гастроли #summer #concerts #lipetsk #липецк

Публикация от VALERIYA (@valeriya)

13 Июл 2018 в 7:30 PDT В апреле Валерии исполнилось 50 лет, но разве в это можно поверить, глядя на певицу? Артистка выглядит гораздо моложе своих лет. А все потому, что не дает себе спуску, постоянно следя за собой. При росте 165 см она весит всего 50 килограммов. Как ей это удается?

1. Занятия спортом, танцами, йогой.

2. Отказ от некоторых продуктов, таких как майонез, кетчуп, соусы. Также Валерия не употребляет алкоголь, газированную воду, сахар, кофе, маргарин, сливочное масло. Кроме того, она не ест мучные изделия.

3. Правильное питание. Есть часто мелкими порциями, мясо только раз в день. Пить больше очищенной воды.

4. Отказ от вредных привычек.

Какое же удовольствие тренироваться на свежем воздухе ранним утром! TRX — вообще вещь. #TRX #тренировка #workout @erika_levinskaya_

Публикация от VALERIYA (@valeriya)

3 Июл 2018 в 3:55 PDT 5. Употребление полезной пищи — морепродуктов, фруктов, ягод, овощей, кисломолочных изделий, нежирного мяса и рыбы, риса, меда, бобовых.

6. Разгрузочные дни раз в неделю.

7. Не смешивать во время еды белки и углеводы.

Пятница! 13е! Полет нормальный Пусть случится супер-день Какие у вас планы на сегодня?)

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

12 Апр 2018 в 10:22 PDT Певица, телеведущая, красавица и мама двух дочек 36-летняя Вера Брежнева — современный идеал красоты и женственности. Звезда признается, что постоянно трудится над своим образом. А вот и советы от Веры.

1. Утро начинать с улыбки

2. Пить натощак стакан воды комнатной температуры.

3. Зарядку делать ежедневно.

4. За тренировку проходить не менее 4 километров. Лучше при помощи тренажера «орбитрек», который не дает нагрузку на суставы.

5. Контролировать питание. Никаких перекусов и сладостей к чаю.

6. «Сушить» тело кардионагрузкой.

7. Пить вечером согревающий, расслабляющий чай с мятой, без меда и тем более сахара.

8. Не употреблять маргарин, сладкие напитки, свинину, соусы, кляр, пакетированные соки, сливки.

9. За один прием съедать только два блюда. Например, салат и суп или суп и основное блюдо.

10. Утром промокать лицо, хорошо выжатым, влажным полотенцем. Сначала теплым, затем холодным.

11. Сон — лучшее лекарство. Спать не менее 6 часов, а лучше 8.

Today #gooplabel was launched and a dream comes true #buynowwearnowkeepforever @goop

Публикация от Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow)

12 Сен 2016 в 2:04 PDT Гвинет Пэлтроу . Голливудская 45-летняя дива признается, что никогда не думает о диетах, потому что такие мысли ведут ее к набору веса. Поэтому она разработала свои правила поведения.

1. Никогда не есть фаст-фуд.

2. Готовить полезную еду самой.

3. Придумывать собственные рецепты вкусной и полезной пищи.

4. Обязательно заниматься спортом.

5. Наслаждаться каждым днем.

И это правда!

19 Июл 2018 в 10:22 PDT Не отстает от коллег по цеху в стройности и 64-летняя Любовь Успенская. При росте 165 сантиметров знаменитость весит 65 килограммов. Секреты ее молодости просты.

1. Ежедневные занятия йогой или спортом. Певица начинает свой день с пробежки и растяжки, три раза в неделю ходит в спортзал, в остальные дни делает упражнения дома самостоятельно.

2. Отказ от вредной пищи. Любовь Залмановна не ест жирных, сладких и копченых блюд.

3. В ее рационе ягоды, бобовые, фрукты, овощи, злаковые, зелень, ржаной хлеб, постная рыба.

4. Хорошее настроение и доброта.

— Когда человек в душе добрый, отзывчивый, сердечный, жизнерадостный, он никогда не будет выглядеть плохо. Люди злые, страждущие очень быстро стареют, — признается Успенская.