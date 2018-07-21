Спасаем урожай. Как бороться с вредителями овощных культур

Корреспондент «Вечерней Москвы» расспросил опытного агронома о методах уничтожения насекомых, портящих урожай.

Дачный сезон в самом разгаре. Владельцы участков уже собрали первые плоды овощных культур. Но не всем удалось уберечь их от вредителей. Некоторые владельцы плодоносных соток бедствуют из-за паразитов, осаждающих огороды и сады. По словам специалистов, их большой прирост связан с климатическими условиями — резким потеплением или, наоборот, похолоданием. На фоне погоды активизировались жучки и паучки, которые потянулись к драгоценным овощам, выращенным на «золотых» грядках. Как с ними бороться, рассказала агроном с десятилетнем стажем Елена Зыкина.

— Прежде всего, надо помнить, что чрезмерная обработка урожая химическими веществами негативно сказывается на процессе роста. Поэтому частую обработку овощных культур ядами от насекомых стоит производить один раз в месяц — когда появляются всходы и образуются плоды, — пояснила специалист.

На грядках дачников чего только ни растет, от обычной клубники до экзотических фруктов (да, и такие у нас приживаются) и овощей. Каждый из них подвержен уничтожению различными вредителями. Например, лук и морковь часто атакует «назойливая» муха, которая пожирает их и откладывает вредоносные личинки.

— Эффективный способ в борьбе с морковной и луковой мухой — это простой раствор аммиака. Можно также использовать нашатырный спирт — две столовые ложки на пять литров воды. Для подкормки овощей не помешает добавить в раствор две капли йода и 1/3 столовой ложки сухой борной кислоты, — поведала Зыкина.

Естественным врагом картошки, который знаком каждому второму россиянину, является колорадский жук. Это насекомое, которое поедает ботву. Для борьбы с ним в советское время создали научно-исследовательские институты. Сейчас все гораздо проще. И вот один из примеров.

— Чтобы снизить активность колорадского жука, достаточно между картофельными грядами воткнуть очищенные зубчики чеснока. Можно изготовить раствор на его основе. Для этого необходимо измельчить 200 граммов чеснока, смешать с шестью литрами (ведро) воды, настоять в течение суток. После этого в растворе нужно разбавить 50 граммов хозяйственного мыла. И жидкость готова к опрыскиванию, — продолжила агроном.

Борьба с тлей тоже имеет свои особенности, и, как оказалось, довольно нехитрые.

— Две столовые ложки нашатыря на ведро воды плюс ложка стирального порошка — и перед вами «термоядерное» средство для уничтожения тли, — добавила Зыкина.

По словам специалиста, большинство рецептов от паразитов можно свободно отыскать в открытых источниках в интернете или энциклопедии. Уже давно не секрет, что народные средства, которые, кстати, и привела нам в пример Зыкина, — самые мощные и хорошо себя зарекомендовали.

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