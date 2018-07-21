В Петербурге открылся первый магазин, где продают продукты без упаковки

Сейчас там можно приобрести крупы, макароны, специи, орехи и кофе. Покупатели должны приходить со своими контейнерами или пакетами. Такой формат позволяет наносить меньше урона окружающей среде.

В магазине «Покупай правильно» можно купить кофе, но для этого нужно захватить с собой чашку. В дальнейшем семья предпринимателей дополнит линейку продуктов сладостями, молочными продуктами и яйцами. Также в магазине будут продавать экоизделия: сумки, щетки, кружки.

Идею такого магазина создатели подсмотрели в Европе и нескольких городах России. Находится «Покупай правильно» на улице Хошимина, д.13.

Ранее петербургский футбольный клуб «Зенит» показал новую выездную форму из переработанного пластика.

Фото: vk.com/pokupaipravilno

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