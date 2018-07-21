Как приготовить чимичурри — универсальный соус к мясным блюдам

Летняя пора — чудесное время уже хотя бы потому, что можно хоть раз в неделю, хоть каждый вечер жарить мясо и рыбу на мангале. На самом деле каждый вечер — это, конечно, перебор. Но летом пикники и шашлыки на даче — дело привычное, многие любят так проводить время, и их можно понять.

Аргентинский соус чимичурри — идеальная летняя приправа к мясу

А еще летом наши огороды полны зелени: петрушки, кинзы, эстрагона, укропа, зеленого лука. Часто она просто пропадает, несмотря на то, что мы и в блюда добавляем немало, и впрок заготавливаем.

Хочу предложить отличный способ использовать зеленые травы с дачи: приготовьте зеленый соус чимичурри из петрушки, орегано и другой дачной зелени и подавайте его к шашлыку из мяса и рыбы. Этот соус добавит много яркого вкуса и пользы в ваше питание.

Что такое чимичурриЧто прячется за этим немножко смешным словом? Чимичурри — это зеленый травяной соус, который традиционно готовят из петрушки и орегано с некоторыми другими приправами. Произошел он из Аргентины, но быстро стал популярен в других южноамериканских странах, а затем и во всем мире. Типичный зеленый цвет соуса чимичурри зависит измельченных свежих трав. Лучше всего он подходит к мясу и рыбе, приготовленным на гриле, улучшая, подчеркивая и оттеняя их вкус.

Соус из трав, чеснока, лимонного сока и масла

Для традиционного соуса чимичурри ингредиенты нарезаются вручную, а затем смешиваются. Учитывая, что нарезаются они виртуозно мелко, это занимает значительно больше времени, чем просто перемолоть все в блендере. Но травы прекрасно измельчаются и ножом, а пропорции смешивания отдельных ингредиентов точнее выдерживаются. В Аргентине для чимичурри также используются сушеные травы. Однако они должны быть ароматными. Из несвежих компонентов, утративших часть запаха, невозможно сделать хороший чимичурри.

Как самостоятельно сделать чимичурриНесмотря на то, что нарезать ингредиенты нужно очень мелко (в Аргентине дотошные хозяйки даже растирают их в ступке после нарезки), соус очень легко приготовить. Весь процесс займет у вас не более 10-15 минут, а если вы воспользуетесь блендером, то и того меньше.

Все, что надо для чимичурри, растет у нас в огороде

Понадобится:2 пучка свежей петрушки;1 крупный лимон (или лайм);1 небольшая репчатая луковица (или 4-5 стеблей зеленого лука);2 зубчика чеснока;1 маленький перец чили (или 1 ч. ложка порошка чили);1 перец сладкой паприки (или 1 ч. ложка порошка паприки);1 ч. ложка (без горки) соли;несколько веточек свежего орегано (или 1 ч. ложка сухого);2/3 стакана оливкового масла;1/2 ч. ложки сахара;немного листьев кориандра, мяты, укропа или эстрагона (по желанию).

Нарезать ингредиенты нужно действительно мелкоНарезать ингредиенты нужно действительно мелко

Как приготовитьВо-первых, всю зелень промойте, хорошо отряхните от воды и немного просушите. Петрушку, зеленый лук, орегано и другую зелень нарежьте как можно мельче. С лимона снимите цедру и выдавите весь сок. Перцы вымойте, разрежьте вдоль пополам, удалите семена и нарежьте очень мелко. Чеснок мелко нарежьте, а затем положите в ступку вместе с нарезанными перцами, добавьте немного лимонного сока и добавочно разотрите пестиком. Возьмите литровую банку с крышкой, добавьте в нее нарезанную зелень, цедру и сок лимона, измельченный чеснок и перец, оливковое масло, соль, сахар. Плотно закройте банку крышкой и энергично встряхивайте ее пару минут, пока смесь станет однородной. Если вы готовите чимичурри в блендере, все будет еще проще: добавьте все составляющие, кроме масла, в чашу и смешивайте на высокой скорости около минуты. Затем добавьте масло и перемешивайте еще несколько секунд. Все! Зеленый аргентинский соус для мяса барбекю готов!

Популярные варианты чимичурриХотя зеленый вариант чимичурри (Chimichurri verde) является самым известным, есть также красный вариант (Chimichurri rojo) популярного соуса для барбекю. В его рецепте используются томаты и свежий красный перец, а вместо лимона добавляется винный уксус.

Есть варианты в составе ингредиентов для чимичурри

На сегодняшний день чимичурри стал модным соусом. В результате появляются новые идеи его рецептов. Они могут значительно отличаться от аргентинского оригинального. В этом нет ничего странного: вкусный острый соус вдохновляет кулинаров экспериментировать.

Отчасти это связано и с личными предпочтениями. Некоторым людям нравится более острый соус, и они добавляют больше чили, другие удваивают количество чеснока. Также можно варьировать количество и качество кислоты, заменять одни компоненты другими. Вот несколько советов по изменению основного рецепта.

В основе чимичурри — смесь орегано, чеснока и петрушки, но можно попробовать и другие травы. Например, добавить розмарин, мяту или тимьян. В распространенном варианте чимичурри также используется свежий кориандр (а не семена).

Варианты кислоты: помимо лимонного сока, можно использовать бальзамический, виноградный или яблочный уксус. Бальзамический уксус идеально подходит — он дает «правильный» вкус и коричневатый оттенок традиционного чимичурри.

К чему подходит соус чимичурриЗеленый чимичурри хорошо сочетается со всем, что поджарено на гриле — именно для гриля аргентинцы изобрели свой любимый соус. Он хорош со стейком из говядины или свинины, идеален с сочными кусочками курицы-гриль или филе лосося на решетке.

Что касается использования с поджаренными колбасками — тут мнения различаются. В отличие от стейка или филе рыбы, они уже приправлены во время производства. Но в зависимости от типа колбасок, с ними соус можно использовать тоже. Кстати, есть такие поклонники чимичурри, которые наслаждаются своим любимым соусом, просто намазав его на белый хлеб.

Можно — с мясом, а можно — просто с хлебом

Чимичурри как маринадКак вы можете убедиться, взглянув на составляющие, соус чимичурри имеет все необходимое, чтобы служить в качестве маринада. Вопрос в том, что вы можете употребить его в еду — это полезнее и вкуснее. Но если вы сделали большое количество чимичурри, то часть, конечно, можно потратить на маринад для шашлыка.

Чимичурри надо выдержатьСоус чимичурри должен немного настояться перед подачей на стол. Свежие измельченные травы часто на вкус немного «травянистые», и даже жидкие ингредиенты должны правильно смешаться, пропитаться ароматом друг друга. Хорошее оливковое масло гарантирует, что все компоненты будут иметь гармоничный вкус и общий аромат. Лучший способ приготовить чимичурри — за день до запланированного мероприятия жарки мяса на гриле.

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