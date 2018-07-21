Диско-суп в Москве: на рынке сварили 150 литров из почти испорченных продуктов

В Москве на одном из рынков устроили гастрономический эксперимент. Повара приготовили так называемый диско-суп — 150 литров сварили из почти испорченных продуктов. Оценила блюдо корреспондент «МИР 24» Елизавета Генералова.

Предсказать вкус этого диско-супа не пытался никто. Рецепт уж очень экзотичный, ведь все ингредиенты — это продукты с почти истекшим сроком годности. Если бы они не попали в этот суп, то отправились бы прямиком на помойку.

Сделать кулинарный шедевр помогли шеф-повара Дмитрий Зотов Анатолий Казаков . Они признались, что и в своих ресторанах стараются готовить без отходов. В дело, а вернее в кастрюлю, иногда идут даже очистки.

Готовить суп им помогали волонтеры. Подобные акции проходят на рынках по всему миру, и в этом году диско-суп приготовили почти в 40 странах. Главная цель акции — показать, что нужно ценить каждый кусочек пищи. По статистке на планете сейчас голодают более 800 млн человек.

«Существует огромная проблема, которая практически неизвестна нам, хотя во всем мире о ней уже кричат. Каждую секунду в мире выбрасывается 42 тонны продуктов, которые по тем или иным причинам можно еще использовать. Это проблема экономическая, социальная — ведь 800 млн людей на планете недоедают, экологическая», — рассказала один из организаторов акции Наталья Паласьос

Приготовленный суп продавали по цене 100 рублей за тарелку. Все вырученные деньги передадут в благотворительный продовольственный фонд «Русь», сумма пойдет на помощь голодающим.

После акции, выяснилось, что на этом рынке ежедневно остается всего около 5 кг продуктов подлежащих утилизации. Хотя даже их можно использовать с умом.

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