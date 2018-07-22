Лакомый кусочек: 6 идеальных рецептов для гриля

Жарить мясо на открытом огне, а потом наслаждаться едой на лоне природы в душевной компании — настоящее летнее удовольствие!

Чтобы результат не разочаровал, а ты прослыл истинным профи гриля, следуй нашим советам.

Как не ошибиться с выбором мяса, птицы или рыбы для гриля и как правильно его готовить? Все просто!

Shutterstock/Fotodom.Ru Свиная котлета на косточке

Хорошо знакомое мясное блюдо, которое мы чаще всего готовим на сковороде. Но именно гриль придает ему неподражаемый аромат. Содержание жира в котлете невелико, поэтому старайся не пересушить ее, чтобы мясо у кости осталось сочным.

Сначала жарь кусок при среднем нагреве (по 3 минуты с каждой стороны), пока температура внутри не достигнет 58 градусов. Затем готовь на сильном огне до 60–63 градусов внутри котлеты. В этом случае мясо на срезе будет иметь аппетитный светло-розовый цвет.

Рыба (сибас, морской окунь)

Фото tobiaswahl, pixabay.com Лучше всего для гриля подходит рыба с плотной мякотью, которая не будет разваливаться в процессе приготовления на решетке (например, судак, форель, голец или лаврак). Чтобы рыба не прилипала к решетке, можно использовать специальную сетку для жарки рыбы и овощей. Также можно взять планчу (плоский чугунный гриль для индукционных варочных поверхностей), положить на нее рыбу и затем готовить на решетке. Рыбы весом 1 кг будет достаточно для двух порций. В брюшко рыбы вложи дольки лимона и жарь около 5 минут с каждой стороны.

Куриное филе

Если все делать правильно, оно получится супернежным. Главное правило здесь — не пересушить! Перед приготовлением смажь куриное филе соусом терияки, барбекю или кисло-сладким. Сначала жарь 5 минут на открытом огне, пока температура внутри не достигнет 68–70 градусов. Это оптимальная температура, при которой сальмонелла погибает, а сок остается внутри. Затем отодвинь филе на край решетки и жарь еще 10 минут. Проверить готовность легко — проколи кусок в самом толстом месте и смотри на выделяющийся сок: он должен быть прозрачным.

Фланк стейк

Любители кусочков пожестче и ярко выраженного аромата мяса не откажутся от этого благородного стейка. Фланк стейк — длинный плоский отруб, вырезанный из брюшины, весом около 800 г. Жарить его следует обязательно одним целым куском, иначе в местах разрезов сок будет вытекать. Толщина правильного куска составляет около 2,5 см, поэтому готовится он очень быстро: 2 минуты с каждой стороны на сильном огне плюс еще 5 минут на краю решетки.

Королевские креветки

Фото woshiyuayu, pixabay.com Конечно, этот продукт нельзя назвать очень дешевым, но иногда ведь можно себя побаловать! Для одной порции будет достаточно 2–3 штук весом по 200 г. Сначала удали головы, затем острым ножом разрежь креветки вдоль пополам и жарь на гриле со стороны мякоти в течение 1 минуты. Далее морепродукты можно натереть чесноком, посыпать сушеным базиликом, молотым перцем чили и жарить еще 2 минуты сторону с панцирем, сдвинув креветки на край решетки.

Флэт Айрон

Отруб из внутренней плечевой части, прилегающей к лопаточной кости. Отличается хорошей мраморностью, которая гарантирует стейку превосходную сочность. Жарить его необходимо сначала по 2 минуты с каждой стороны на сильном огне. Затем довести до готовности на краю решетки (еще примерно по 2 минуты). Готовому стейку дать немного отдохнуть в теплом месте (5 минут), посолить, поперчить по вкусу и подать на стол.

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