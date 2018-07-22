«Зеленый соус — бомба!» Какие секреты таит монастырская кухня

МОСКВА, 22 июля — РИА Новости Наталия Федотова . Так случилось, что в России именно монастыри оказались хранителями не только духовной культуры, но и интересных рецептов национальной кухни. Как приготовить прародительницу солянки и рассольника, что скрыто за «кисельными берегами» и на какие изысканные блюда из редьки способен повар храма Митрополита Илариона — в материале РИА Новости.

Кисельные берега

"Монастырская трапеза во все времена считалась эталоном вкусной, качественной и при этом простой пищи, — говорит шеф-повар Высоко-Петровского монастыря Татьяна Тышкевич. — Кулинарные, поваренные книги в России появились только в XVIII веке. О том, какой была русская кухня до этого, можно узнать лишь из монастырских источников — «обиходников» и келарских книг".

Правда, монахи не ели мяса. Но в те времена рыба была более доступным и распространенным источником белка для большинства населения России.

Иностранные путешественники в XV-XVI веках отмечали, что русские ели «больше рыбу, нежели мясо и огородную зелень, что соленое и копченое мясо предпочитали свежему, равно как почти полусырое искусно приготовленному, что более других уважали яства холодные и что все свои кушанья приправляли чрезмерно чесноком и луком или солью, перцем и уксусом».

В трапезной Высоко-Петровского монастыря Татьяна не только готовит для братии и паломников, но и занимается старинными русскими рецептами. «Мы восстановили рецепт московского калача и московского рогалика, печем заварной ржаной хлеб на закваске и многое другое», — рассказывает она.

Среди старинных блюд XV-XVI веков — «калья рыбная», прародительница всем известных сборной солянки и рассольника.

Для нее нужны рыба (палтус, кета или любая другая), соленые бочковые огурцы, репчатый лук, репа, соль, черный молотый перец и зелень укропа. «Огурцы, репу и лук потомить до готовности в духовке, рыбу отварить, в бульон рыбный положить томленые овощи, а куски готовой рыбы посыпать зеленью укропа. Можно подать в горшочке», — объясняет Татьяна.

А вот еще очень популярное когда-то на Руси блюдо — овсяный кисель с клюквенным соусом. «Это про него в русских сказках говорится „кисельные берега“, — отмечает монастырский повар. Овсяную крупу заквашивают на ночь ржаной закваской, утром протирают через сито, добавляют мед или сахар, соль и уваривают до густоты. Едят такой кисель холодным с клюквенным соусом на меду.

Овсяный кисель с малиной

Чем накормить гостей

Шеф-повару трапезной при храме в честь иконы Божией Матери „Всех скорбящих радость“ на Большой Ордынке Олегу Брижинюку приходится учитывать не только постное меню для настоятеля — митрополита Волоколамского Илариона, но и вкусы его зарубежных гостей. Поэтому на кухне готовят как национальные славянские, так и современные европейские блюда.

»Как-то Великим постом я решил сделать стейк из редьки. Купил белую редьку, нарезал колечками, минут сорок отварил, подержал немного в соевом соусе с перчиком, со специями и подрумянил на гриле, чтобы появились полосочки от жарки. Все подумали, что это морские гребешки. А это — редька!" — рассказывает Олег.

Он говорит, что, когда работал в ресторане, было проще — там было утвержденное на полгода меню. А здесь надо успевать ориентироваться и все время что-то сочинять. «Я буквально растворяюсь в работе. Мне нравится, как готовят Джейми Оливер, Дженнаро Контальдо, — просто и понятно. Некоторые вещи у них скопировал», — признается шеф-повар.

Мясо, рыбу и зелень он покупает на рынке, что-то по мелочи — в магазине.

"Недавно к нам приезжала европейская делегация, и меня попросили продемонстрировать русскую кухню. Сделал голубцы, оливье и борщ. Всем понравилось", — добавляет он.

Салат из фенхеля

Из последних открытий Олега — салат из фенхеля и итальянского сыра буррата: «Вкус необычный, и смотрится хорошо. Сочетание обалденное». А нужно-то всего тонко порезать фенхель, цедру лимона, полить лимонным соком и оливковым маслом, посолить, поперчить и оставить минут на десять. Потом выложить сверху сыр, половинки помидоров черри и посыпать листьями мяты. Можно еще немного сахара добавить.

Несколько лет назад Олег работал помощником повара в Донском монастыре. Одним из самых любимых блюд в обители были котлеты из двух-трех сортов рыбы. «Допустим, берем семгу и треску, или семгу и судака, или тунца и семгу — сочетание должно быть сухая-жирная. Рубим мелкими кубиками, мелко режем лук, солим, перчим, добавляем немного крахмала и муки, перемешиваем, лепим маленькие круглые котлетки и обжариваем. Остается „добить“ минут десять в духовке», — делится рецептом мастер монастырской кухни.

Он подает это блюдо с зеленым соусом: базилик, петрушку, чеснок, оливковое масло, немножко лимонной кислоты, соль, перец перемолоть блендером. ("Соус получается — просто бомба! Его можно и в салаты добавлять", — уточняет Олег.) А в качестве гарнира рекомендует брокколи (отварить, а потом «прижать» на гриле, «чтобы корочка была»). Или другие обжаренные овощи: помидоры, болгарский перец, кабачки ("это и к мясу хорошо подходит").

Рыбные котлеты по рецепту Донского монастыря

"Помню, в дни Великого поста в Донской монастырь приезжал патриарх Кирилл, и мы запекали свеклу: резали дольками, посыпали сухим базиликом и базиликом украшали, получилось вкусно", — вспоминает он.

"Или запечь в духовке баклажаны, болгарский перец, а потом сверху добавить сырой помидор, лук, зелень, посолить, поперчить, чеснок по вкусу. Можно готовить без масла. А помидор ошпарить, шкурку снять, меленько нарезать. Получается икра — на хлеб намазывать", — продолжает Олег.

"А брокколи со шпинатом на кокосовом молоке хорошо получается. Оно постное, поэтому хорошо выручает — наедаешься. Сладковатое, но в супе нормально звучит. Можно немного лимончика добавить", — переходит он к первым блюдам. И рекомендует на лето белорусский суп «холодник». «Варится свекла, отдельно кипятится вода, затем охлаждается, потом в нее добавляется тертая свекла, нарезанный кубиками огурец, много зелени — лука и укропа, тертые вареные яйца и кефир — если однопроцентный, в пропорции один к одному с водой. Ну, еще соль и немного сахара, немного лимона или пару капель столового уксуса. Суп должен быть кисло-сладким», — поясняет Олег.

И все-таки напоследок вспоминает о скоромном. Мясо, по его словам, например говяжью или телячью вырезку, долго жарить не стоит — по две минуты с каждой стороны и по бокам. «Нарезал толстенькими медальончиками, посолил, поперчил, обжариваешь — много кусков класть не нужно, мясо дает сок и начинает вариться, — затем в фольгу, и мясо еще доходит. Раскрыл — сок вышел. Телятина нежная, мягкая, быстро готовится», — рассказывает монастырский повар.

Поварские секреты

Еще один Олег — Ольхов, шеф-повар Данилова монастыря и бренд-шеф центра «Возрождение традиций», — ведет передачу «Монастырская кухня» на телеканале «Спас». Он уверен, что культура русской трапезы по сей день неразрывно связана с монастырями.

В 14 лет Олег пришел в ресторан учеником повара, сейчас ему 42. «Я не перестаю учиться у коллег, но не считаю зазорным воспользоваться и опытом непрофессионалов. Зачастую у чьей-нибудь бабушки можно узнать какой-то прием, интересное блюдо, которого больше ни у кого нет», — говорит повар.

"Профессия шеф-повара, с одной стороны, очень творческая, но с другой — полна ежедневной рутины. Творчество — это создание новых блюд, их разработка, тестирование и сборка. Рутина — ежедневный документооборот, связанный с кухней, контроль за производимой продукцией, работа с персоналом. Зачастую рутина забирает большую часть рабочего времени, и на творчество уже не хватает сил. К тому же профессия не из легких — у шеф-повара ненормированный рабочий день, иногда приходится и ночевать на работе", — рассказывает Олег.

Среди его фирменных блюд — чечевичные котлеты и тыква в медовой заливке.

Чечевичные котлеты

Нужно сварить чечевицу, добавить рубленый чеснок, посолить, поперчить перемешать, дать остыть, потом добавить пассерованный на растительном масле репчатый лук. Сделать из этого фарша котлеты, обвалять в муке и обжарить с двух сторон на растительном масле. А тыкву, очищенную и нарезанную кубиками, заливают медом, разведенным водой и соком одного лимона, добавляют клюкву и убирают в холодильник — через 24 часа десерт из тыквы с медом и клюквой готов. Может храниться в холодильнике до двух недель.

"Монастырская кухня очень полезна, можно сказать, что это диетическое питание: рыба, морепродукты (легкоусвояемый белок, полиненасыщенные аминокислоты), злаки, зерно и крупы, бобовые, зелень, овощи, ягоды, грибы (витамины, растительный белок, клетчатка, минеральные вещества, углеводы). Продукты молочнокислого брожения — квас, моченые ягоды, яблоки, репа, квашеная капуста — благотворно влияют на пищеварение. Также очень полезен ржаной и ржано-пшеничный хлеб на закваске, который выпекают в монастырской пекарне. В целом это сбалансированная и вкусная еда", — подытоживает шеф-повар Даниловской обители.

Тыква в медовой заливке