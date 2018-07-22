Гениальные хитрости при готовке яиц

Ни для кого не является секретом тот факт, что куриные яйца — это вкусный питательный продукт, по своей пищевой ценности и популярности способный сравниться с гречкой и хлебом. Яйца, богатые витаминами и минералами — обязательный ингредиент любой оздоровительной диеты. Белок куриного яйца, в отличие от животных и растительных белков, усваивается организмом практически мгновенно. Калорийность яиц составляет порядка 159 кКал на 100 грамм. Справедливости ради стоит отметить, что из-за высокого содержания холестерина перебарщивать с яйцами не стоит. Их употребляют в пищу как отдельно, так и в составе различных салатов, горячих блюд, напитков, выпечки. Куриные яйца — это отличный вариант для завтрака. Сварить или пожарить яйца сможет даже школьник, ведь это легко и быстро, однако даже тут есть некоторые нюансы, которые могут заметно ускорить процесс готовки.

Разбиваем

1. Используйте половинку скорлупы разбитого яйца, чтобы выловить мелкие кусочки, попавшие в тарелку. Скорлупки притягиваются друг к другу, как магниты, поэтому этот способ займет гораздо меньше времени, чем попытки выловить их пальцами или ложкой.

2. Нас с детства приучают разбивать яйца о край стола, либо об лезвие ножа. Однако, вопреки традициям, самый лучший способ — разбивать яйца о ровную поверхность стола, в этом случае риск того, что мелкие частички скорлупы попадут в ваше блюдо, минимальны.

Отделяем желтки

3. Пожалуй, самый распространенный способ отделить желтки от белков — сделать это при помощи пластиковой бутылки. Аккуратно надавив на бутылку, затяните желток внутрь. Ослабив давление, добейтесь того, чтобы весь белок вылился обратно. Затем, надавив еще раз, выложите желток в другую тарелку.

4. Используйте три тарелки вместо двух: в первую тарелку разбиваете яйцо, во вторую тарелку складываете белки и в третью — желтки. С одной стороны, это добавит вам немного работы по мытью посуды, однако с другой — сбережет кучу нервов, если вы, разбивая яйцо, случайно повредите желток — ни белки, ни желтки не будут испорчены.

5. Несмотря на обилие разнообразных способов, самый простой и, наверное, эффективный — воспользоваться собственными руками. Просто аккуратно возьмите желток в руку, подождите, пока белок стечет сквозь пальцы, и всё.

Варим и чистим

6. Для того, чтобы с легкостью очистить сваренные яйца, положите их в емкость, залейте холодной водой, накройте крышкой и немного потрясите. После этого скорлупа легко очистится.

7. Чтобы приготовить яйца в скороварке, налейте в нее стакан воды, вставьте чашу, положите в нее яйца и готовьте на пару, принимая в расчет следующее время: для яиц всмятку — 3 минуты, для яиц вкрутую — 6 минут. Яйца, приготовленные таким образом, не лопаются во время варки, и их очень легко очистить.

8. Чтобы сварить яйца всмятку, налейте воду в кастрюлю, положите туда яйца и поставьте на огонь. После того, как вода закипит, убавьте огонь и варите их 3-4 минуты. Для яиц в мешочек это время должно составлять 5-6 минут, для яиц вкрутую — 8 минут.

9. Перед варкой проткните яйца с тупого конца иголкой. Так они не треснут во время варки и их будет легче очистить.

10. Если вы не собираетесь отправлять ваши сваренные яйца на хранение — разрежьте их ножом вдоль вместе со скорлупой. Если даже после этого их будет сложно очистить, просто выковыряйте содержимое ложкой.

Запекаем

11. Возьмите противень для кексов, смажьте каждое углубление подсолнечным или оливковым маслом и разбейте туда яйцо. Выпекайте в духовке 10-15 минут при температуре 175-180 градусов Цельсия.

12. Интересный и очень своеобразный способ приготовления яиц вкрутую: возьмите мокрое вафельное полотенце, положите его на противень, а сверху положите яйца. Выпекайте в духовке 30 минут при температуре 160 градусов Цельсия.

Готовим яйца пашот

13. Один из способов приготовления яиц пашот — яйца Арзака. Возьмите полиэтиленовый мешочек или пищевую пленку, разбейте туда яйцо, посолите, добавьте специй, перетяните резинкой и опустите в кипящую воду на 4-5 минут.

14. Если вы хотите приготовить яйца пашот классическим способом, то перед тем, как разбить яйцо, добавьте в воду пару капель уксуса, он не даст белку растечься.

15. Запомните, что лучшие яйца — это свежие яйца. В противном же случае они растекутся, прорвутся, и желток отделится от белка.

16. Налейте воду в чашку, разбейте туда яйцо, накройте крышкой или блюдцем и готовьте в микроволновке на максимальной мощности в течение минуты.

Жарим

17. Чем медленнее жарится ваша яичница, тем лучше, поэтому огонь следует поддерживать в диапазоне от слабого до среднего.

18. Для придания яйцу идеальной формы во время жарки разбивайте его внутрь колечка лука или болгарского перца, положенного на сковороду.

19. При приготовлении яичницы-болтуньи, добавьте в нее две столовых ложки воды — она придаст пышность. В омлет рекомендуется кроме молока наливать так же и сливки в соотношении 1:1 с молоком.

20. Чтобы болтунья или омлет равномерно прожарились и при этом не пригорели, готовьте их на огне от медленного до среднего.

21. Чтобы приготовить болтунью или омлет в микроволновке, разбейте яйца в пластиковую или керамическую посуду, добавьте остальные ингредиенты, хорошенько перемешайте и поставьте в микроволновку на 45 секунд. Выньте, перемешайте еще раз и поставьте на такое же время.

22. Чтобы глазунья или омлет хорошо прожарились безо всяких переворачиваний, накройте сковороду крышкой — благодаря ей тепло останется внутри, и яйца прожарятся равномерно.

Маленькие хитрости

23. Чтобы выяснить, пригодно ли сырое яйцо к употреблению или нет, положите его в емкость, наполненную водой: если оно полностью легло на дно — значит, яйцо свежее, если встало на один конец, значит ему уже пара недель, но есть его еще можно. А вот если всплыло, то его пора выбрасывать.

24. Если содержимое яйца предварительно перемешать, можно приготовить так называемое «золотое яйцо». Делается это очень просто: возьмите рубашку, конец рукава завяжите узлом или перетяните резинкой для волос, положите туда яйцо и хорошенько покрутите в воздухе на протяжении примерно минуты. После этого варите яйцо, как обычно.

25. Для приготовления яиц отлично подходит вафельница. Смешайте в одной чашке яйца и начинку, обработайте вафельницу антипригарным спреем и вылейте смесь внутрь. Опустив крышку вафельницы, готовьте две-три минуты.