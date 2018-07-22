Звезда сериала «СашаТаня» Валентина Рубцова худеет на воде

Сорокалетняя актриса рассказала, как добилась идеальной фигуры.

В последнее время Валентина Рубцова , сама того не заметила, как стала в сети своего рода гуру для всех, кто мечтает похудеть и наконец-то заняться спортом.

Валя занимается и дома, и в тренажерном зале. Она садится на шпагат, может сделать мостик, отжимается, без труда качает пресс, и такое впечатление, что гнется во все стороны, как профессиональная гимнастка. А еще девушка летом плавает на доске. Сапборд актриса освоила прошлым летом и теперь с ним не расстается.

— Обучение у меня было двухминутное и весьма смешное. Инструктор дал весло и сказал, что стоять я должна как курица, то есть зафиксироваться в одной точке. Я с этой мыслью и поплыла. Первый раз каталась и упала, но только потому, что засмотрелась на берег в поисках своих — мужа Артура и дочки Сони, и плюх в воду. Но теперь сапборд — моя новая страсть. Я на нем выхожу в море и занимаюсь йогой. Тело совсем по-другому работает. Конечно, сложновато, потому что нужно сосредоточиться, держать равновесие, а тебя качает на волнах. Но это очень круто. Я не умею расслабляться, однако в воде, стоя на сапборде, у меня отключаются все ненужные мысли, — делилась Рубцова с Wday.ru

Теперь же артистка рассказала не только о спорте, но и о своем питании. В меню Вали, как оказалось, важнейшую роль занимает вода. Ее актриса пьет постоянно. Более того, она начинает свой день с голодных тренировок, только выпив воды!

«Вы часто просите меня рассказать о питании, как мне удалось прийти в приличную форму и поддерживать ее. Рассказываю. Начинаю день с теплой воды, затем 1,5 часа зарядка (силовые, йога, растяжка). Мой девиз «Завтрак надо заслужить!» я не нарушаю никогда. Ну почти… После зарядки снова вода много воды, и через 20−30 мин. долгожданный завтрак! Это любая каша на воде: гречка, булгур, овсянка, перловка и т. д., с домашним сыром. На десерт ягоды или фрукты, которые есть в доме. Я окончательно и бесповоротно сказала сахару «прощай». На обед всегда супчик. Мясной, овощной — да любой! И главное — побольше зелени, у меня зелень вместо хлеба. В перерыве — снова теплая вода. Полностью исключила хлеб, кондитерские изделия, фастфуд. И на ужин мясо или рыба с овощами и любимый десерт — фрукты. Вот и все! В общем, минимум 2,5 литра теплой, чистой воды (кофе, чай — это не вода, а еда) и не есть и не пить за три часа до сна», — поделилась Валя.

Также артистка упомянула, что это ее собственная система питания, с которой ей хорошо и вкусно, врачи эту программу не разрабатывали.

Подписчицы поблагодарили Валентину за столь подробный отчет и написали, что она — их любимица, потому что стройная, спортивная и мудрая. Вероятно, что после прочтения многие девушки попробуют на себе диету Вали.

Мнение эксперта

На самом деле все диетологи говорят о том, что современная диетология всё больше склоняется к здоровому питанию, а не к жестким ограничениям в питании, которые могут повлечь за собой серьезные проблемы с работой организма.

«Питание должно быть дробным, желательно через каждые три часа после приема пищи. И мы здесь не говорим о больших порциях, легкого перекуса для насыщения вашего желудка будет вполне достаточно.

Включите обязательно рыбу и морепродукты, разнообразные овощи, птицу, нежирное мясо, несладкие молочные продукты с маленьким сроком годности, можете добавлять немного меда в некоторые блюда (он заменит вам сладости).

Питьевой режим обязателен: 30 мл воды на килограмм массы тела, 60 килограммов — 1800 мл воды в день», — советует Анна Ивашкевич, нутрициолог, клинический психолог-диетолог, член Союза национальной ассоциации клинического питания.

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