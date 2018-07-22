«Ямальский шашлык-2018»: студенты-практиканты из Екатеринбурга приготовили шашлык из хищника

Кажется, в нашей редакции становится доброй традицией обучение практикантов из Екатеринбурга особенностям ямальской кухни. Ребятам, впервые приехавшим в Арктический регион, здесь ново все — от полярного дня до кулинарных предпочтений местного населения. Они уже попробовали оленину (пока только в виде тушенки), распробовали вяленую и копченую ряпушку и пыжьян. Наслушались разговоров коллег о святой для ямальцев рыбе муксун.

Студенты, проходившие практику в «Красном Севере» прошлым летом, готовили на углях щокура, обильно заправленного морошкой. Помнится, они были шокированы таким подходом, когда такие разные по вкусу ингредиенты, как рыба и морошка, в комплексе стали необычно вкусным и пикантным блюдом.

Нынешние стать участниками конкурса «Ямальский шашлык-2018» решение приняли самостоятельно. Перелопатили интернет, провели консультации с местными знатоками и решились испечь на углях представителя семейства тресковых, самого прожорливого хищника — налима. Во время поездки на репортаж в рыболовецкую общину «Горноркнязевская», рыбаки ребят угостили налимом.

Правда, скажем честно, что ведущему рубрики «Кухня Ямала» пришлось помочь студентам, будущим журналистам, разделать рыбу — увы, раньше им приходилось иметь дело лишь с окунем и ершом. Выпотрошить рыбину, отделить голову от тушки и филе от костей заняло совсем немного времени.

Как правило, студенты вообще любят быструю еду, посему и рецепт маринования избрали короткий. Пока Дима в мангале разжигал угли, Ирина и Галина мариновали мясо. Уверяют, что состав маринада –исключительно их идея. Полученное филе хищника девушки нарезали поперек тушки кусочками шириной 5-6 сантиметров. Для маринада взяли пару головок лука, один лимон, соль, перец, соевый соус, два яблока.

Каждый кусочек филе натерли солью и перцем. Дали пять минут, чтобы специи впитались в мясо. В это время почистили лук и нарезали его полукольцами. Яблоки тонкими пластиками. Затем уложили мясо в емкость, чередуя слой налима со слоем лука и яблок, приправляя солью, перцем, соевым соусом. Прижали прессом и оставили мариноваться на полчаса.

За это время угли в мангале набрались жару. Рыбные куски филе, перед тем как разместить на решетке, выложили на бумагу, чтобы слегка подсохли. И все — дальше отправляем их на решетку, спрыскиваем лимонным соком с двух сторон и кладем на мангал. 10 минут жарки с каждой стороны — шашлык из налима готов.

Готовое мясо уложили на тарелку. Украсили помидорами черри, огурчиками и укропом. Соус готовим из четырех ингредиентов: томатной пасты, кетчупа, соевого соуса и сухой петрушки в равных пропорциях. Ребята уже знают, что мясо есть лучше с черным хлебом, без гарнира, чтобы узнать его истинный вкус.

Пробовал налима в таком виде впервые. Показался суховатым, но с правильным соусом очень вкусно. Молодцы!