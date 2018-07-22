Хитрости, которые делают любое консервирование проще

Упрощать процесс консервирования — себе дороже. Консервированные продукты должны быть приготовлены со всей строгостью, поскольку от этого зависит безопасность тех, кто будет их есть. Но существует несколько хитростей, которые действительно способны помочь с этим непростым занятием, не нарушая техники безопасности и не изменяя ожидаемого вкуса. Научившись им один раз, можно навсегда полюбить процесс консервирования и достигнуть в нем новых высот.

Чистота посуды

Стерилизация банок для консервированных продуктов — одна их ненавистных процедур всего процесса. Но мало кто знает, что стерилизация не всегда нужна. Она действительно помогает избавиться от бактерий, которые потом могут привести к «вздутию» банок. Но правда в том, что более длительная термообработка продуктов позволяет не беспокоиться о том, что консервы будут испорчены. Так, стерилизация банок нужна для тех продуктов, которые перед консервацией подвергаются термообработке менее 10 минут. Если же, например, мясо или рагу проводят больше времени на плите, с ним ничего не случится даже в нестерилизованных банках.

Теплые крышки

Чтобы крышки закрывали банку герметично, их принято кипятить. В этом случае якобы нагревается прослойка герметика и становится более пластичной. На самом деле этот способ закрутки банок придумали перестраховщики. Герметик в крышках рассчитан герметизировать вне зависимости от температуры, до которой он нагрет. Поэтому просто промойте крышки теплой водой и средством для очистки и оставьте при комнатной температуре до момента закрутки. Так вам не придется каждый раз изобретать способ вытаскивания горячих крышек из кипятка, который позволит оставить руки целыми.

Избавление от пузырьков

Основная забота при консервировании продуктов — не допустить того, чтобы лишний воздух остался в уже закрученной банке. У всех свои способы это сделать, но самый лучший и простой — помешать содержимое банки. Но как это сделать, не нарушая цельности продуктов и не повреждая стенок банки? Специалисты советуют сохранять для этого палочки для еды из ресторанов азиатской кухни. Каждый раз, когда вы заказываете из них еду, можно просто вписать лишнюю персону и тогда у вас будут лишние палочки в упаковке. Помешивая длинной и тонкой палочкой свои будущие консервы, вы полностью избавитесь от лишнего воздуха. При этом стенки банки не получат микротрещин, как от металлических приспособлений, а значит не будет риска нарушить целостность банки.

Не только осенью

Сезон консервирования обычно начинается ближе ко второй половине лета и длится до поздней осени, пока не иссякнут продукты, годные для сохранения на зиму. Поэтому любители консервов сбиваются с ног, пытаясь успеть закрутить миллион банок, пусть и ценой здоровья собственной спины. Но все гораздо проще. Консервированию отлично поддаются предварительно замороженные фрукты и овощи. Даже те, которые по идее не следует замораживать. Например, структура клубники при разморозке нарушается, но варенью и не нужна структура, так что из таких ягод можно смело его варить. Готовить консервы можно даже из замороженных помидоров, если они предполагаются не в целом виде, а в качестве рагу или соуса.

Консервный дневник

Поскольку чаще всего консервирование происходит раз в году, к следующей большой работе над консервами многие вещи подзабываются. Например, почему этот соус получился слишком острым, а партия маринованных огурцов помутнела уже через пару месяцев хранения. Чтобы отвечать самому себе на эти вопросы, нужно вести записи о каждой партии консервов. Записывайте ингредиенты, отступления от рецептов и время кипячения, чтобы затем иметь возможность повторить успех и избежать ошибок.

Безопасность

Основное волнение у нас обычно вызывает не процесс, а результат консервирования. Считается, что всегда есть риск заболеть ботулизмом, если консервы были заготовлены с ошибками в технологии. На самом деле размножение бактерий и образование токсина, вызывающего ботулизм, происходят достаточно редко. Для этого должны совпасть низкое содержание кислорода, сочетание высокой температуры хранения и рецептуры консервации. Обычно легкая консервация может быть потенциально опасной, но только в том случае, если продукты были плохо обработаны.