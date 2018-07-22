Два яйца и грейпфрут. Диета, на которой худеют все

Как работает яичная диета на 4 недели Во-первых, с яйцами вы получаете легкий белок, который хорошо усваивается организмом и надолго дает чувство сытости. Во-вторых, в диете есть подробное меню на четыре недели, а значит, соблюдать ее будет проще. У вас перед глазами всегда будет четкая инструкция, поэтому вы сможете планировать меню на неделю и будете четко знать, что вам можно есть, а от чего стоит воздержаться. В-третьих, простые углеводы, сладости, жирные и острые блюда полностью исключаются. Яичная диета: меню Хотя диета называется «яичной», вам не придется четыре недели подряд есть только яйца. В меню есть и рыба, и птица, и говядина, и, разумеется, овощи, фрукты. Предлагаем подробное меню яичной диеты на 4 недели. Яичная диета: меню для первой недели На этой неделе завтрак каждый день одинаковый: 2 яйца вкрутую и половинка апельсина или грейпфрута. Понедельник Обед: Любой фрукт в любом количестве, но только один вид (например, только яблоки, только груши, только апельсины). Смешивать разные виды фруктов нельзя! Ужин: Нежирное мясо, отварное или приготовленное на гриле. Вторник Обед: Курица без кожи (отварная или приготовленная на гриле). Ужин: Салат из огурцов, помидоров, болгарского перца, моркови + 2 яйца + 1 тост, поджаренный без масла, + 1 грейпфрут или апельсин. Среда Обед: нежирный малосоленый сыр (например, адыгейский) + 1 тост + 1 помидор Ужин: нежирное мясо, приготовленное на гриле или отварное. Четверг Обед: Любой фрукт в любом количестве. Ужин: Нежирное мясо (отварное или на гриле) + зеленый салат Пятница Обед: Любой овощ в любом количестве (рекомендуются морковь, зеленый горошек, фасоль или кабачки) + 1 яйца вкрутую Ужин: Отварная или приготовленная на гриле рыба + листовой салат + 1 апельсин или грейпфрут Суббота Обед: Любой фрукт в любом количестве Ужин: Мясо (отварное или на гриле) + листовой салат Воскресенье Обед: Любой фрукт в любом количестве Ужин: Мясо (отварное или на гриле) + листовой салат Яичная диета: меню для второй недели Завтрак такой же, как и в первую неделю.

Понедельник Обед: Мясо (отварное или на гриле) + листовой салат Ужин: 2 яйца + листовой салат + грейпфрут Вторник Меню такое же, как в понедельник Среда Обед: Мясо (отварное или приготовленное на гриле) + салат из огурцов без заправки и без соли Ужин: 2 яйца + грейфрут Четверг Обед: 2 яйца + отварные овощи + зерненый творог Ужин: 2 яйца Пятница Обед: Мясо (отварное или приготовленное на гриле) + 2 крупных помидора Ужин: 2 яйца Суббота Обед: Мясо (отварное или приготовленное на гриле) + 2 крупных помидора + грейпфрут Ужин: Фруктовый салат без заправки (например, яблоко, груша, киви) Воскресенье Обед: Отварная курица без кожи + овощи (отварные или на пару) + 1 грейпфрут Ужин: Меню такое же, как и на обед Яичная диета: меню для третьей недели В третью неделю диеты можно есть все разрешенные продукты в любых количествах и в любое время.

Понедельник Фрукты (кроме винограда и банана) Вторник Любые овощи (кроме картофеля) — свежие, отварные или приготовленные на пару. Среда Овощи + фрукты Четверг

Рыба (отварная или на гриле) + капуста (белокачанная, брокколи или цветная) Пятница Мясо или курица на гриле (отварить или приготовить на гриле) + отварные или паровые овощи Суббота Один вид фруктов Воскресенье Один вид фруктов Яичная неделя: меню последней недели На последней недели важно четко соблюдать размер порции: разрешенные продукты можно есть в любое время дня, главное — не превышать количество. Вот подробное меню яичной диеты на последнюю неделю. Понедельник 4 кусочка говядины на гриле (по 75 г каждый) или #188; отварной курицы без кожи, банка консервированного тунца в собственном соку, 4 огурца, 3 помидора, 1 тост, 1 грейпфрут. Вторник 200 г отварного мяса, 4 огурца, 3 помидора, 1 тост, 1 грейпфрут, 1 яблоко или груша Среда 300 г отварных овощей, 2 свежих огурца, 2 помидора, 1 ст ложка зерненого творога, 1 тост, 1 грейпфрут Четверг #189; отварной курицы без кожи, 1 огурец, 3 помидора, 1 тост, 1 грейфрут или апельсин Пятница 3 помидора, 10 листьев латука, 2 отварных яйца, 1 грейпфрут Суббота Отварные куриные грудки, 1 тост, 2 огурца, 2 помидора, 120 г творога, 1 грейпфрут, 1 стакан кефира Воскресенье 1 банка консервированного тунца в собственном соку, 200 г отварных овощей, 2 огурца, 2 помидора, 1 ст ложка зерненого творога, 1 тост, 1 грейпфрут.