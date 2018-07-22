Рецепты здоровья: чеснок при заболеваниях суставов и остеохондрозе

Чеснок обладает широким спектром целебных свойств, его препараты применяются при лечении многих заболеваний. Эффективен он, в том числе, при болезнях опорно-двигательного аппарата.

Чеснок с успехом применяется при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата

При артритах, артрозах, радикулите, подагре, ревматизме и остеохондрозе препараты чеснока используются как внутрь, так и наружно. При внутреннем употреблении следует помнить о противопоказаниях: нельзя применять чеснок при острых воспалительных заболеваниях почек; гастрите и язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки на фоне повышенной кислотности желудочного сока; панкреатите; геморрое в фазе обострения. Беременным следует проконсультироваться со своим врачом, прежде чем принять решение об употреблении чеснока и его препаратов.

Настойка чеснока при заболеваниях суставов и остеохондрозе

Очистить и измельчить 300 г чеснока, сложить в бутылку из темного стекла, залить 0,5 л водки, укупорить, настаивать в темном месте при комнатной температуре в течение 10 дней, процедить. Хранить в темном прохладном месте. При ревматизме, подагре и артритах принимать в течение 1 месяца 3 раза в день за 20 минут до еды по 20 капель настойки с 0,5 стакана молока. Сделать перерыв на 10 дней и повторить курс. При остеохондрозе и артрозах настойку принимать по той же схеме, но по 30 капель на прием. Помимо общих противопоказаний, эту настойку не следует применять также при стенокардии, беременности и грудном вскармливании.

Настойка чеснока с лимоном и перцем при болезнях суставов и позвоночника

Смешать 300 г очищенного измельченного чеснока, 300 г лимонов, перемолотых вместе с кожурой, и 1-2 измельченных острых перца среднего размера. Залить смесь 0,5 л водки, тщательно укупорить, настаивать в темном месте при комнатной температуре в течение 10 дней, процедить. Принимать 3 раза в день за полчаса до еды по 1 ст.ложке настойки и одновременно втирать ее в больное место. Курс — 1 месяц, после 10-дневного перерыва при необходимости можно повторить. Применение настойки противопоказано при любых острых заболеваниях желудочно-кишечного тракта, почек и печени, а также при беременности и кормлении грудью.

Чеснок с яблочным уксусом при заболеваниях суставов (наружное)

Очистить 7-8 крупных зубчиков чеснока, измельчить, залить 0,5 л яблочного уксуса, добавить 100 мл водки, хорошо перемешать, укупорить, настаивать в темном прохладном месте в течение 3 недель, регулярно взбалтывая, затем процедить. Натирать больные суставы для облегчения боли и воспаления; это средство эффективно также при растяжениях связок.

Настой чеснока с лимоном при заболеваниях суставов

Измельчить 4 головки чеснока (предварительно очистить) и 4 лимона среднего размера (с кожурой, но без семян). Смешать, залить смесь 1 л кипятка и настаивать под крышкой в течение 1 суток. Процедить, принимать 3 раза в день за полчаса до еды по 50 мл настоя. Вам также могут быть интересны публикации:

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