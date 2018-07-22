Не только Чемпионат мира: блюда русской кухни, которые нельзя не попробовать

Кубок мира по футболу в самом разгаре в России (статья была написана 9 июля до завершения ЧМ — прим. ред.). Но, думается, сейчас многие гурманы, наблюдая с интересом за ярким праздником Чемпионата мира, испытывают также интерес и к блюдам из России, самой большой по площади страны в мире, находящейся в Евразии. Сегодня мы узнаем, какие в России самые вкусные и известные блюда.

Черная икра

Как следует из названия, блюдо делается из рыбьей икры. Но на самом деле лишь осетровая икра может называться икрой. Икра — главный деликатес России, это блюдо пользуется даже большим почетом, чем морские ушки в китайской кухне. Рыбная икра делится на два вида: лососевая красная и осетровая черная. Но черная икра считается более ценной. Если представить, что морские ушки среди деликатесов — это золото, то тогда икра — яшма. Важно отметить, что нужно остерегаться икры с ароматизирующими добавками.

Черная икра всегда считалась особенно ценным продуктом в России. Раньше во время заграничных поездок туристы из СССР обязательно помимо водки клали в свой багаж несколько банок черной икры. Эти «сокровища» за рубежом впоследствии можно было обменять на значительную сумму местной валюты. Икра — самый изысканный российский деликатес, также незаменимое блюдо на новогоднем столе.

Русские блины в ресторане «Славянский базар»

Черный хлеб

Российский черный хлеб с жесткой коркой и кисловатым вкусом, цвет напоминает лепешки-хлебцы из гаоляна. Мало осведомленные люди полагают, что это продукт низкого качества, а раньше черный хлеб служил лишь подтверждением крылатого выражения: советские люди «второй раз перенесли страдание, второй раз гонимы» (в Китае эта фраза используется в значении очередного печального опыта в контексте повторяющейся истории — прим. перев.). На самом деле черный хлеб и сытный, и питательный, легко переваривается и полезен для желудка, особенно в дополнение к рыбному или мясному блюду. Причина этому поливитаминные ферменты, которые содержат дрожжи, используемые для закваски черного хлеба. Русские еще сотни лет назад обнаружили это опытным путем. Начиная с XIII века, со времен Александра Невского и вплоть до настоящего времени главная пища русских солдат — черный хлеб.

Черный хлеб — это только общепринятое название, правильное научное наименование — хлеб с отрубями или цельнозерновой хлеб. При производстве черного хлеба используется не только очищенная мука, в процессе помола давлением катка смешиваются отрубная оболочка, зерна и прочие отруби, поэтому, по сравнению с изделиями из рафинированной муки, черный хлеб имеет более высокую пищевую ценность. Существует два вида черного хлеба: один изготавливается с использованием дрожжей или разрыхлителя, а другой на закваске. Соответственно один вид на вкус довольно твердый и более подходит для употребления вместе в джемом или пастой, другой вид сравнительно мягкий. В хлеб для придания аромата и особого вкуса часто добавляют гречневую шелуху, зерна, лущеные орехи, тыквенные семечки, кунжут, семена растений и так далее.

Бефстроганов

В XVIII веке А. Дюпон, личный повар семьи графа А. Г. Строганова, соединил тушеную по-французски говядину и русский сметанный соус, придумав тем самым это классическое сочетание сочного и нежного вкуса. Широко распространившееся и увековечившее имя графа А. Г. Строганова, не устаревающее со временем блюдо, по-прежнему присутствует в современных меню. Если вы любитель мясных блюд, то, когда будете путешествовать по России, ни в коем случае нельзя пройти мимо местного бефстроганова.

Русский суп из свеклы по-английски называется «borsch», а по-русски «борщ». Главным ингредиентом служит свекла. Суп сохраняет свекольный вкус и цвет. На самом деле, в Восточной Европе борщ или по-английски borsch имеет множество разнообразных вариантов приготовления. Обычно происхождение блюда связывают с украинской кухней. Помимо России, Украины и Белоруссии, борщ горячо любим в Румынии, Словакии, Молдавии и других восточноевропейских странах.

Борщ — суп из свеклы, которую китайцы иногда называют «красный овощ», поскольку она богата красным пигментом. В борщ также можно добавлять и другие овощи. Самый простой борщ можно сделать только с использованием свеклы, соли, сахара, черного перца и немного лимонного сока. Помимо этого, часто добавляют: капусту, помидоры, картофель, сельдерей и лук. Кроме овощей, стоит еще добавить говяжью вырезку или просто варить суп на говяжьем бульоне.

Украинский борщ

Русские пироги и блины с начинкой

Во время любого важного праздника, Нового года, крещения, дня рождения, именин, свадьбы и даже похорон незаменимым блюдом считаются пироги. Русские пироги — символ солнца, большого праздника, изобилия, детского здоровья, супружеского счастья и так далее. Древняя русская пословица гласила, что русского всю жизнь «сопровождают» пироги. Если в семье бранились дети, то мама обязательно выпекала один большой пирог, чтобы все поделились друг с другом, это означало примирение. Во время подготовки молодых к бракосочетанию, в день свадьбы мужчины и женщины вместе должны были сделать традиционный пирог из нескольких слоев блинов и разных начинок.

Русские пироги принадлежат к типу дрожжевых пирогов и делятся на несколько видов в зависимости от использованных ингредиентов: гречневые и пшеничные. Русские блины бывают разных форм, помимо распространенной круглой, встречаются треугольные, квадратные, прямоугольные, со слоем начинки, напоминающей пиццу, частично заполненные начинкой, закрытые и так далее. У пирогов также очень интересные названия, например: «гурьевские пироги», «свадебные пироги». Название также может дать и начинка пирога «пирог с капустой», «пирожок с повидлом», «пирог с творогом»… Русские блины в основном едят с медом, клубничным джемом, а в некоторые пироги еще добавляют огурцы или помидоры.

Русские соленые огурцы

В России соленые маринованные огурцы подаются вместе с огромным количеством холодных блюд. Без соленых огурцов многие закуски имели бы совершенно другой вкус. Русские маринованные огурцы обладают кислым и острым вкусом, они очень хрустящие. Они не только очень вкусные, но и отлично пробуждают аппетит. Соленые огурцы содержат большое количество питательных веществ, и к тому же очень легко усваиваются организмом.