6 рецептов для тех, кому надоела просто гречка

Обычная гречка часто кажется однообразной многим: сидящим на диете и не придерживающимся ЗОЖ, постящимся и нет, вегетарианцам и мясоедам. Но и без нее в рационе совсем не обойтись.

Для всех, кому пустая гречка кажется скучной, — шесть интересных и новых рецептов, в которых основной ингредиент — именно эта крупа.

Источник: AdMe.ru Красная гречка

Ингредиенты:

250 г гречневой крупы

1 средняя свекла (отваренная или запеченная)

1 луковица

3 зубчика чеснока

1 ч. л. лимонного сока

2 ст. л. растительного масла

соль, черный молотый перец

750 мл кипящей воды

Приготовление:

Гречневую крупу подсушиваем на сухой разогретой сковороде на среднем огне, постоянно помешивая, в течение 4-5 минут. Следим, чтобы крупа не пригорала. Она должна только чуть изменить цвет и приобрести аромат.

Обжаренную гречку высыпаем на тарелку.

Луковицу и зубчики чеснока очищаем и мелко нарезаем.

На разогретой сковороде в растительном масле пассируем лук до прозрачности в течение 4-5 минут, затем добавляем чеснок и готовим еще 1 минуту на небольшом огне.

Всыпаем крупу, вливаем кипящую воду. Солим, перчим, накрываем крышкой и готовим 15-20 минут на небольшом огне до готовности гречки. Если жидкость испаряется слишком быстро, подливаем кипящую воду во время готовки.

Очищаем и натираем на терке свеклу, смешиваем с готовой гречкой, добавляем лимонный сок.

Прогреваем на огне еще 2-3 минуты.

Подаем, посыпав зеленью, орехами. Можно добавить йогурт или сметану.

Овощная гречка

Ингредиенты:

200 г гречневой крупы

100 г замороженного зеленого горошка

1 болгарский перец

1 небольшой кабачок

1 морковь

5 шампиньонов

6 шт. брюссельской капусты

1 репчатый лук 3 зубчика чеснока

укроп, петрушка

2 ст. л. растительного масла

1 стакан воды

черный перец по вкусу

соль по вкусу

Приготовление:

Все овощи моем, чистим и режем некрупно. Брюссельскую капусту режем на половинки или четвертинки.

Перемешиваем овощную смесь с сырой гречкой.

Солим, перчим, добавляем давленый чеснок и хорошо перемешиваем.

Выкладываем в форму для запекания, подливаем воды и масла, накрываем фольгой так, чтобы пар из формы не выходил наружу.

Ставим в духовку и готовим при температуре 180 градусов около 35 минут.

Салат с гречкой, морковью и курицей

Ингредиенты:

200 г гречневой крупы

200 г отваренной курицы

1 ч. л. соли

3 ст. л. оливкового масла

1 большая морковь

1 стебель сельдерея

1 ч. л. измельченного чеснока

1/4 ч. л. молотого перца

1 ст. л. лимонного сока

свежая петрушка для украшения

Приготовление:

Отвариваем гречку до готовности, солим по вкусу.

Вливаем 1 ст. л. масла в сковороду и нагреваем. Кладем в сковороду нарезанную морковь, сельдерей, чеснок. Солим, перчим и перемешиваем.

Тушим овощи до мягкости примерно 4-5 минут.

Перекладываем овощи в салатник, добавляем гречку и порезанную мелко курицу.

Заправляем 2 ст. л. оливкового масла с лимоном и черным перцем. Перемешиваем, украшаем зеленью.

Сладкая гречневая каша с изюмом и корицей

Ингредиенты:

250 мл молока

2 яйца

280 г гречки

150 г изюма

100 г сливочного масла

1 ч. л. измельченной корицы

4 ст. л. сахара

щепотка соли

грецкие орехи для украшения

Приготовление:

Тщательно промываем крупу и перетираем ее с сырыми яйцами до получения однородной массы. Гречку просушиваем и просеиваем через дуршлаг.

В сотейник наливаем молоко и кладем половину сливочного масла, сахар, щепотку соли и доводим смесь до кипения. В закипевшее молоко добавляем гречку. Гречку варим, постоянно помешивая, в течение пяти минут, после чего кастрюлю накрываем крышкой и довариваем еще 12 минут.

Промываем изюм в горячей воде.

В горшочек для запекания перекладываем гречневую кашу, добавляем корицу, промытый изюм и оставшееся масло.

Горшочек накрываем крышкой и ставим в разогретую духовку.

Держим в духовке 30 минут. Время от времени достаем горшочек и перемешиваем.

При подаче посыпаем грецкими орехами.

Творожно-гречневая запеканка с изюмом и яблоками

Ингредиенты:

100 г творога

2 средних яблока

200 г гречки

3 ст. л. сметаны

50 г изюма

сахар по вкусу

молотая корица

ванилин

Приготовление:

Протираем творог при помощи сита, режем яблоки кубиками, замачиваем изюм.

Варим гречку до готовности и заправляем сливочным маслом.

Добавляем яйца, взбитые с сахаром, изюм, яблоки, творог, сметану, корицу и сахар. Тщательно все перемешиваем.

Подготовленную форму смазываем сливочным маслом и выкладываем получившуюся смесь.

Запекаем при температуре 180 градусов 10-15 минут.

Теплый салат с гречкой и нутом

Ингредиенты

Для салата:

200 г гречневой крупы

2 стакана воды

1 ч. л. соли

1 небольшой баклажан

150 г томатов черри

200 г отварного нута

1 ч. л. молотого тмина

3 ст. л. оливкового масла

50 г изюма

2 луковицы-шалот

листья кинзы

соль, перец по вкусу

Для заправки:

сок 1 лимона

стебли кинзы

1 ст. л. оливкового масла

1 ст. л. меда

соль, перец по вкусу

Приготовление:

Гречневую крупу подсаливаем и варим на медленном огне до готовности примерно 10-12 минут.

Снимаем с огня и оставляем еще на 10 минут.

Баклажан режем кубиками и обжариваем на сковороде в течение 5 минут, добавляем отварной нут и жарим еще 5-7 минут.

Помидоры режем пополам, лук — кольцами, листья кинзы мелко рубим.

Стебли кинзы, сок лимона, оливковое масло, мед взбиваем в блендере до однородной массы. Добавляем соль, перец и перемешиваем получившуюся заправку.

Смешиваем гречку и жареные баклажаны с нутом, изюмом, луком, помидорами, тмином. Салат заправляем и подаем, пока не остыл.

Смотрите также: Как запечь курочку по-хоббитски