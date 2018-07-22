6 рецептов для тех, кому надоела просто гречка 

Обычная гречка часто кажется однообразной многим: сидящим на диете и не придерживающимся ЗОЖ, постящимся и нет, вегетарианцам и мясоедам. Но и без нее в рационе совсем не обойтись.
Для всех, кому пустая гречка кажется скучной, — шесть интересных и новых рецептов, в которых основной ингредиент — именно эта крупа.
Источник: AdMe.ru Красная гречка
Ингредиенты:
250 г гречневой крупы
1 средняя свекла (отваренная или запеченная)
1 луковица
3 зубчика чеснока
1 ч. л. лимонного сока
2 ст. л. растительного масла
соль, черный молотый перец
750 мл кипящей воды
Приготовление:
Гречневую крупу подсушиваем на сухой разогретой сковороде на среднем огне, постоянно помешивая, в течение 4-5 минут. Следим, чтобы крупа не пригорала. Она должна только чуть изменить цвет и приобрести аромат.
Обжаренную гречку высыпаем на тарелку.
Луковицу и зубчики чеснока очищаем и мелко нарезаем.
На разогретой сковороде в растительном масле пассируем лук до прозрачности в течение 4-5 минут, затем добавляем чеснок и готовим еще 1 минуту на небольшом огне.
Всыпаем крупу, вливаем кипящую воду. Солим, перчим, накрываем крышкой и готовим 15-20 минут на небольшом огне до готовности гречки. Если жидкость испаряется слишком быстро, подливаем кипящую воду во время готовки.
Очищаем и натираем на терке свеклу, смешиваем с готовой гречкой, добавляем лимонный сок.
Прогреваем на огне еще 2-3 минуты.
Подаем, посыпав зеленью, орехами. Можно добавить йогурт или сметану.
Овощная гречка
Ингредиенты:
200 г гречневой крупы
100 г замороженного зеленого горошка
1 болгарский перец
1 небольшой кабачок
1 морковь
5 шампиньонов
6 шт. брюссельской капусты
1 репчатый лук 3 зубчика чеснока
укроп, петрушка
2 ст. л. растительного масла
1 стакан воды
черный перец по вкусу
соль по вкусу
Приготовление:
Все овощи моем, чистим и режем некрупно. Брюссельскую капусту режем на половинки или четвертинки.
Перемешиваем овощную смесь с сырой гречкой.
Солим, перчим, добавляем давленый чеснок и хорошо перемешиваем.
Выкладываем в форму для запекания, подливаем воды и масла, накрываем фольгой так, чтобы пар из формы не выходил наружу.
Ставим в духовку и готовим при температуре 180 градусов около 35 минут.
Салат с гречкой, морковью и курицей
Ингредиенты:
200 г гречневой крупы
200 г отваренной курицы
1 ч. л. соли
3 ст. л. оливкового масла
1 большая морковь
1 стебель сельдерея
1 ч. л. измельченного чеснока
1/4 ч. л. молотого перца
1 ст. л. лимонного сока
свежая петрушка для украшения
Приготовление:
Отвариваем гречку до готовности, солим по вкусу.
Вливаем 1 ст. л. масла в сковороду и нагреваем. Кладем в сковороду нарезанную морковь, сельдерей, чеснок. Солим, перчим и перемешиваем.
Тушим овощи до мягкости примерно 4-5 минут.
Перекладываем овощи в салатник, добавляем гречку и порезанную мелко курицу.
Заправляем 2 ст. л. оливкового масла с лимоном и черным перцем. Перемешиваем, украшаем зеленью.
Сладкая гречневая каша с изюмом и корицей
Ингредиенты:
250 мл молока
2 яйца
280 г гречки
150 г изюма
100 г сливочного масла
1 ч. л. измельченной корицы
4 ст. л. сахара
щепотка соли
грецкие орехи для украшения
Приготовление:
Тщательно промываем крупу и перетираем ее с сырыми яйцами до получения однородной массы. Гречку просушиваем и просеиваем через дуршлаг.
В сотейник наливаем молоко и кладем половину сливочного масла, сахар, щепотку соли и доводим смесь до кипения. В закипевшее молоко добавляем гречку. Гречку варим, постоянно помешивая, в течение пяти минут, после чего кастрюлю накрываем крышкой и довариваем еще 12 минут.
Промываем изюм в горячей воде.
В горшочек для запекания перекладываем гречневую кашу, добавляем корицу, промытый изюм и оставшееся масло.
Горшочек накрываем крышкой и ставим в разогретую духовку.
Держим в духовке 30 минут. Время от времени достаем горшочек и перемешиваем.
При подаче посыпаем грецкими орехами.
Творожно-гречневая запеканка с изюмом и яблоками
Ингредиенты:
100 г творога
2 средних яблока
200 г гречки
3 ст. л. сметаны
50 г изюма
сахар по вкусу
молотая корица
ванилин
Приготовление:
Протираем творог при помощи сита, режем яблоки кубиками, замачиваем изюм.
Варим гречку до готовности и заправляем сливочным маслом.
Добавляем яйца, взбитые с сахаром, изюм, яблоки, творог, сметану, корицу и сахар. Тщательно все перемешиваем.
Подготовленную форму смазываем сливочным маслом и выкладываем получившуюся смесь.
Запекаем при температуре 180 градусов 10-15 минут.
Теплый салат с гречкой и нутом
Ингредиенты
Для салата:
200 г гречневой крупы
2 стакана воды
1 ч. л. соли
1 небольшой баклажан
150 г томатов черри
200 г отварного нута
1 ч. л. молотого тмина
3 ст. л. оливкового масла
50 г изюма
2 луковицы-шалот
листья кинзы
соль, перец по вкусу
Для заправки:
сок 1 лимона
стебли кинзы
1 ст. л. оливкового масла
1 ст. л. меда
соль, перец по вкусу
Приготовление:
Гречневую крупу подсаливаем и варим на медленном огне до готовности примерно 10-12 минут.
Снимаем с огня и оставляем еще на 10 минут.
Баклажан режем кубиками и обжариваем на сковороде в течение 5 минут, добавляем отварной нут и жарим еще 5-7 минут.
Помидоры режем пополам, лук — кольцами, листья кинзы мелко рубим.
Стебли кинзы, сок лимона, оливковое масло, мед взбиваем в блендере до однородной массы. Добавляем соль, перец и перемешиваем получившуюся заправку.
Смешиваем гречку и жареные баклажаны с нутом, изюмом, луком, помидорами, тмином. Салат заправляем и подаем, пока не остыл.
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