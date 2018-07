Кофеин не поможет вам похудеть: мнение ученых

Новое исследование, опубликованное на днях в Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, расставило все точки над i. Для участия в эксперименте было отобрано 50 здоровых взрослых в возрасте от 18 до 50 лет. Один раз в неделю, на протяжении трех недель, они приходили утром в лабораторию, чтобы выпить или сок с добавлением кофеина, или ничем не отличающееся от него по цвету и вкусу плацебо. Таким образом, было всего 3 разных напитка: в одном кофеина не было вовсе, в другом его содержание было эквивалентно 113 граммам кофе, а в последнем — 226 граммам кофе. Участникам не говорили, какой именно напиток они получают, но в итоге к концу эксперимента каждый из них получил все три.

Спустя полчаса после принятия напитка участники получали доступ к «шведскому столу», где могли без ограничений набирать себе любые блюда. После плотного завтрака им оставалось лишь отправиться домой и задокументировать все, что было съедено в течение дня, с помощью специальной онлайн-анкеты. Помимо этого, каждый участник описывал уровень своего аппетита.

Сопоставив все данные, исследователи обнаружили интересную закономерность. Получив напиток с низкой дозой кофеина, люди обычно брали на завтрак на 10% меньше пищи, чем когда не получали кофеина вовсе или когда доза кофеина была максимальной. После употребления низкокофеинового напитка они съедали около 650 калорий (против 721 после напитка без кофеина и 715 калорий с максимальной дозой кофеина). При этом, никто не сообщил, что после приема напитка с кофеином у него уменьшился аппетит.

Стоит отметить, что за пределами лаборатории исследователи так и не обнаружили существенных различий в уровне аппетита участников или количестве пищи, употребляемой ими в течение дня. Они также выяснили, что индексы массы тела людей не влияли на их аппетит или количество съеденного.

Вывод прост: кофеин вызывает лишь незначительное снижение аппетита сразу после его приема, да и то эффект быстро исчезает. Таким образом, подавлять аппетит с помощью кофе не выйдет; в своей работе авторы подчеркивают, что вместо этого намного продуктивнее будет сосредоточиться на привычках питаться здоровой пищей.