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Стала известна причина резкого похудения Варнавы
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Стала известна причина резкого похудения Варнавы 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Екатерина Варнава никогда не была полной, тем не менее, многим девушка запомнилась по проекту Камеди Вумен не только своими шутками, яркими образами, но и пышными формами, которых в артистке ее поклонники больше не замечают. Екатерина сильно похудела.
Решение сбросить несколько килограмм Варнава приняла осознано, собираясь раз и навсегда изменить свой рацион питания, а вместе с тем забыть о ненавистных отеках и прыщах. Теперь Екатерина не употребляет мясо, отдавая предпочтение растительной пище. Но в то же время звезда не отказалась от яиц, творога и сыра.
Варнава также практикует чит-милы, «запланированные срывы», и все ради того, чтобы добиться той фигуры, о которой она давно мечтала.
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