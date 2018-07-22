Стала известна причина резкого похудения Варнавы

Екатерина Варнава никогда не была полной, тем не менее, многим девушка запомнилась по проекту Камеди Вумен не только своими шутками, яркими образами, но и пышными формами, которых в артистке ее поклонники больше не замечают. Екатерина сильно похудела.

Решение сбросить несколько килограмм Варнава приняла осознано, собираясь раз и навсегда изменить свой рацион питания, а вместе с тем забыть о ненавистных отеках и прыщах. Теперь Екатерина не употребляет мясо, отдавая предпочтение растительной пище. Но в то же время звезда не отказалась от яиц, творога и сыра.

Варнава также практикует чит-милы, «запланированные срывы», и все ради того, чтобы добиться той фигуры, о которой она давно мечтала.