Вино вместо воды и бобер вместо рыбы: как питались в средневековой Европе

Жизнь в Европе времен Средневековья вряд ли могла бы показаться сказкой. В тот период рацион обывателей тоже отличался от современного, хотя и не был лишен различных изысков. Правда, современного человека средневековое меню могло бы потрясти.

Рыба

Может показаться дикостью, но в средние века европейцы искренне верили, что бобер — это рыба, как и любые водные птицы. Помимо этих «диковинок», нередко в рационе присутствовали и более традиционные щука, сельдь, а также треска или форель. Обычно перед употреблением рыба освобождалась от лишнего и высушивалась, а перед непосредственно готовкой ее вымачивали и «отбивали» молотком.

Каши

Для того периода это было популярное блюдо практически в каждом доме, даже если семья состоятельная. Готовились каши едва ли не из любого доступного тому обществу зерна. Кашу с сахаром или на основе миндального молока даже могли предлагать в качестве полноценного десерта.

Напитки

Вода в Средневековье не пользовалась особым спросом, потому что ее было проблематично очищать, а еще она не считалась «элитной». Чаще всего заменой ей служило спиртное, например, вино. Более бедным гражданам приходилось довольствоваться пивом. Периодически встречались медовуха и кумыс, а ближе к закату средних веков набирало спрос самогоноварение.

Мясо

В средние века мясо было частым «гостем» на столе людей, хотя говядина появлялась реже всего. Охотнее подавали свинину, притом речь далеко не всегда шла о ребрах или шее. В частности, предложить могли даже хвост, рыло или гениталии. Более состоятельные семейства или охотники питались дичью, особенно ценилось мясо кролика. Готовили продукт на открытом огне посредством вертела.

Хлеб

В Средневековье представители состоятельных семей могли позволить себе белый хлеб, приготовленный из пшеничной муки. Беднякам же был доступен только ржаной хлеб, притом ели его по-разному, впитывая в продукт бульон или даже вино. Кроме того, популярны были лепешки.

Специи

Наиболее ценной и редкой специей являлся черный перец, который нередко использовался в качестве валюты. Распространена в ту пору была зелень, ведь ее выращивали едва ли не на каждом огороде. Не слишком частым гостем на столе была и соль, а по внешнему виду солонки даже можно было судить о состоятельности человека.

Сладости

В средние века десертом могли служить яблоки в сладком сиропе, а еще подавали глинтвейн в паре с заключенными в сахар ягодами. Кроме того, люди готовили торты, блины и даже сладкие пасты. Если семья не в состоянии была позволить себе сахар, его заменяли ягодами и фруктами.]]>