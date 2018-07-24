Эксперт рассказал, сколько будут стоить бургеры с искусственным мясом

На днях компания Mosa Meat сообщила о своей готовности к отправке первых партий искусственного мяса на рыночную продажу уже в 2021 году.

Производители заверяют, что котлеты из такого сырья будут крайне дешевыми: стандартная котлета обойдется покупателю примерно в 1 доллар. Однако российские специалисты не разделяют такой оптимизм западных коллег.

— Искусственное мясо пока является чистым экспериментом, и бургеры из такого сырья сегодня будут стоить минимум 200 тысяч долларов за штуку. Наверное, когда-нибудь их вкус и цена будут приемлемыми, но вряд ли в ближайшее время, — рассказал «Вечерней Москве» врач-диетолог Алексей Ковальков

По его словам, влияние такой пищи на организм также пока глубоко не изучено.

— Вы бы дали такое мясо своим детям? Уверен, что ответ будет — нет, — полагает специалист.

Напомним, что концепция искусственно выращенного мяса появилась в начале 2000 годов, идеологом выступил исследователь Джейсон Матени. Он стал популяризировать идею о том, что можно «вырастить» мясо в пробирке из живых клеток животных. Исследования продолжились и уже в 2013 году ученый Марк Пост, профессор Массачусетского университета, был первым, кто доказал этот концепт на деле. Он создал первый прототип искусственного мяса — новость получила широкую огласку в западных СМИ.

До сих пор идея не была коммерциализирована. Более того, пока не проводилось широких исследований на тему того, как искусственное мясо будет воспринято потребителями.