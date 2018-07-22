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Стало известно, когда искусственное мясо появится на прилавках
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Стало известно, когда искусственное мясо появится на прилавках 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Человечеству осталось определиться: назвать ли мясо «чистым» (то есть без жил и жира), или сойтись на предложении противников и определить его как «синтетическое».
Численность населения Земли постоянно растет и уже грозит кризисом продовольствия, а также возможным голодом: ресурсы природы истощаются, так как не могут справиться с запросами, которые поступают от человечества. Именно поэтому исследователи давно задумались об альтернативных источниках пищи. Непосредственно над разработкой «мяса из пробирки» нидерландские ученые работают уже пару лет. Производственная технология заключается в том, что клетки, которые извлекаются из обычных животных приучают к размножению в искусственной среде. Причем всего лишь одной группы клеток будет вполне достаточно, чтобы вырастить мясо, которого хватит на приготовление 80 тысяч котлет по сто граммов на бургеры.
Однако, вкус продукта все еще остается проблемой: котлета из искусственного мяса даже после приготовления в 2013 году не имела такой сочности, как настоящяя (а ведь именно сочность — тот элемент, с которым мы чаще всего ассоциируем бургеры).
Тем не менее, мировые ученые пообещали искоренить этот недостаток за следующие 10 лет. Более того, инвесторы проекта срок выпуска продукции, наоборот, приблизили: компания Mosa Meat сообщила о своей готовности к отправке первых партий мяса на рыночную продажу уже в 2021-ом, то есть всего через 3 года. Пища обещает быть крайне дешевой: стандартная котлета обойдется покупателю примерно в 1 доллар. Об этом сообщает National Geographic.
Еще одно преимущество искусственного мяса — экологичность его производства. Дело в уменьшении метановых выбросов в атмосферу (обычно это происходит из-за сельскохозяйственных животных).
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