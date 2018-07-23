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Что происходит с вашим телом, когда вы едите мороженое?
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Что происходит с вашим телом, когда вы едите мороженое? 

КТО?ЧТО?ГДЕ? 58 минут назад
Фото: КТО?ЧТО?ГДЕ?
Летом желание съесть что-то охлаждающее возрастает с той же скоростью, что и столбик термометра на солнце, — и мороженое оказывается весьма кстати. Его удобно есть на ходу, это очень вкусно. Одна незадача — заканчивается лакомство очень быстро. А вот чувство вины продолжает терзать потом еще довольно долго — все же сладкое и здоровый образ жизни не очень хорошо сочетаются. Или все не так уж страшно и от одной порции точно ничего не случится? Разбираемся — что же происходит с организмом, когда мы едим мороженое?
Из чего изготавливают мороженое
Современная пищевая промышленность предлагает множество вариантов: можно найти мороженое на основе воды, молока или соков. Более кремовые по текстуре и жирные по составу сорта готовятся на сливках или цельном йогурте.
Польза мороженого всех видов приблизительно равна. А вот калорийность будет различаться довольно сильно: самым питательным нужно признать сливочный пломбир — в нем содержится до 300 ккал на 100 граммов, в то время как сорбет в среднем оказывается примерно втрое «легче». Любой из видов лакомства содержит дополнительные ингредиенты в своем составе: они делают вкус интересным и оригинальным, но именно от них в конечном счете зависит финальная энергетическая ценность конкретного лакомства. Даже не располагая точными данными, можно с уверенностью утверждать: порция обычного мороженого в вафельном стаканчике сильно отличается по своей питательности от точно такого же по весу пломбира, щедро политого шоколадом и посыпанного орехами.
Влияние на фигуру
Понятно, что человеку, соблюдающему здоровый режим питания и регулярно посещающему спортзал, можно совершенно спокойно раза два в неделю съедать любые виды этого холодного десерта с любыми добавками — его вес вряд ли изменится от этого.
Если же вы вынуждены строго ограничивать себя в сладостях и тщательно считать все полученные с едой калории, то лучше отдать предпочтение сорбетам. Второй облегченный вариант, который стоит признать разумным в случае строгой диеты, — десерт на молоке без всяческих добавок. Внимательно читайте состав продукта, указанный на этикетке: в нем не должно быть вредных жиров наподобие пальмового масла.
Воздействие на работу ЖКТ  К сожалению, употребление мороженого может спровоцировать в некоторых случаях проблемы с нормальной работой желудочно-кишечного тракта. Например, порой может возникать ощущение вздутия живота и даже метеоризм. Само по себе лакомство тут ни при чем — все дело в лактозной непереносимости, которая нередко с возрастом усиливается. Человек может годами не подозревать о подобной проблеме — и прекрасно себя чувствовать, выбирая чай или кофе без молока. Но одна порция холодного десерта может активизировать пищевую аллергию.
Если это происходит, расстраиваться точно не стоит — нужно покупать фруктовый лед или выбирать варианты, изготовленные на основе кокосового молока. Если таковых нет в магазине, не так уж сложно научиться готовить любимое лакомство самостоятельно.
Зарядка энергией
Как и всякий быстрый углевод, помимо удовольствия для вкусовых рецепторов, мороженое способно дать организму хорошую порцию энергии. Сразу заметим, сорбеты обычно оказываются более сладкими, чем молочные или сливочные варианты десерта. Это связано с особенностями работы рецепторов человека — сорта лакомства на воде или фруктах содержат больше сахара, чтобы они были привлекательными на вкус, чем лактозные виды. Кроме того, сливочное и молочное мороженое — отличный источник кальция и жирорастворимых витаминов, а некоторые виды добавок еще и являются источником клетчатки: например, те же орехи или фрукты.
Повышение настроения
Дело не только в радости человека от самого факта поедания лакомства, свою роль играют и гормоны. Кальций и фосфор в составе мороженого влияют на здоровье костей и на гормональный баланс, что особенно важно для женщин в период предменструального синдрома. Холодное лакомство стимулирует синтез гормона тромботонина, который снижает уровень стресса в организме, а триптофан в молоке — естественный транквилизатор. Он помогает расслаблению нервной системы и отлично борется с бессонницей. Так что порция мороженого на ночь глядя вполне может быть рекомендована и детям, и взрослым.
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