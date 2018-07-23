Продукт недели: фисташки

Для кого-то фисташки лучшая закуска к пиву или просто в ожидании чего-то. Но на самом деле с этими орешками можно много чего приготовить и мы вас научим, а так же расскажем о плюсах и минусах фисташек для тех, кто очень их любит.

5 интересных фактов

Фисташки — орехи, которые благотворно действую на нервную и сердечно сосудистую системы. Очень полезны для сердечной мышцы. 1-2 пакетика в неделю, конечно, лучше не соленых — их можно больше и ваше сердце в норме.

Фисташки называют — улыбаающимся орехом. Он пришел к нам из Ирана, а первые упоминания о нем есть даже в Библии.

В 100 г продукта 660 ккал, поэтому тем, кто сидит на диете и вообще бережет фигуру не стоит увлекаться «улыбающимся» орехом.

Фисташки полезны при ОРВИ и простудах. Он не является лекарством, но помогает улучшить состояние и облегчить кашель.

К сожалению, фисташками не стооит людям, склонным к аллергии. Апотому если вы их любите, спросите совета врача — стоит их есть и в каком количестве.

Рулет с фисташками

Фисташки хорошо сочетаютсяс разными видами мяса. Мы предлагаем вам попробовать рулет из индейки с беконом.

Вам понадобится:

500-600 г индейки или свинины без костей

1 упаковка бекона «ленточками»

150 г орешков

1 яйцо

Специи — по вкусу

Оливковое масло

Твердый сыр -150 г Приготовление:

Индейку и очищенные орешки кладем это все в блендер. Тщательно перемешиваем. Ставим духовку на 180 градусов. Кстати орешки можно не измельчать, а просто разделить на две части. Добавляем в чашу блендера еще сыр и немного блендируем. Добавляем соль, специи и, если раньше не добавили кладем орехи. перекладываемв большую миску, разбиваем яйцо и перемешиваем. Затем формируем «кирпичик» на противне. Предварительно выложив его фольгой (помазать оливковым маслом), бумагой для выпечки или силиконовым ковриком. Открываем пачку бекона и красиво накрываем ей рулет. Ставим в духовку на 45 минут в разогретую духовку. Хотите, чтоб рулет был нежнее, то заранее смешайте масло со специями, обмажьте мясо и заверните в фольгу. Вынимаем рулет и ждем 10-15 минут, иначе, когда вы будете его резать он может развалиться. Для этого также можно обкрутить рулет специальными силиконовыми зажимами.

Приятного аппетита!

Текст: Юлия Шумилко

Фото: Shutterstock