Как сделать три освежающих коктейля на основе белого портвейна

Если вы думаете, что тёмные и насыщенные сорта этого напитка подходят к более холодному сезону, то имеете ввиду портвейны руби и тони, знакомые большинству людей. Но белый портвейн — это совершенно другое дело. Это сочный, светлый напиток со сбалансированной сладостью. Лёгкий: G&T (джин-тоник) В Португалии вы легко встретите людей, потягивающих белый портвейн и тоник перед обедом. Горьковатый привкус тоника очень хорошо сочетается со сладким вкусом портвейна. Инструкция: в высокий стакан со льдом налейте 30 мл джина, 30 мл портвейна и 120 мл тоника. Размешайте, украсьте долькой лайма. Промежуточное звено: PalomaПалома — один из самых популярных напитков в Мексике, сочетающий текилу и грейпфрутовый сок (в безалкогольном варианте — минералка и грейпфрутовый фреш). В нашем варианте, к текиле мы предлагаем добавить ещё и портвейн. Инструкция: смешать в шейкере со льдом по 30 мл текилы и белого портвейна, свежего грейпфрутового сока и 15 мл сиропа. Взболтать и процедить в большой стакан со свежим льдом, украсить дольками грейпфрута. Финальное приключение: Port CobblerНесмотря на то, что портвейн и херес не так уж и похожи по вкусу, сходство между ними есть. Они являются креплёными винами, хорошо подходят для коктейлей, уровень спирта в них достигает 20%, что крепче, чем у обычных вин, но легче, чем у классических алкогольных напитков. Классический напиток из хереса — шерри коблер — это смесь фруктов, немного сахара, херес и измельченного льда. Белый портвейн слаще, чем херес, и если заменить им херес, то в коктейль уже не придётся добавлять сироп. Инструкция: на дно шейкера положить половину апельсина, порезанного на кусочки, добавить 60 мл белого портвейна и быстро перемешать. Перелейте коктейль в бокал, добавьте измельченный лёд, украсьте ягодами и не забудьте про соломинку. Фото: iStock.com/Rimma_Bondarenko, iStock.com/AlexPro9500, iStock.com/Sarsmis