Гид по греческим винам для начинающих

В Древнем мире Греция была лидером по производству вина. Однако, несмотря на крепкие винные традиции, сегодня люди со всего мира только начинают узнавать, греческие вина. В Древнем мире Греция была лидером по производству вина. Однако, несмотря на крепкие винные традиции, сегодня люди со всего мира только начинают узнавать, греческие вина. Мы расскажем о 12 греческих винах, которые стоит попробовать прямо сейчас. Ассиртико из СанториниОдно из лучших вин Греции, производимое по всей стране. Самое впечатляющее делают из винограда, растущего на острове Санторини. Это белое вино с фруктовыми и лимонными нотами, тонкой горечью и небольшим солёным послевкусием. Ассиртико с пометкой Nykteri (nith-terry) сочетает больше лимонных и ананасовых ароматов, а также укропа, сливок и запечённых пирожных. Мосхофилеро из МантинеиНа центральном Пелопонессе, недалеко от Триполи, растет Мосхофилеро, прекрасное сухое и ароматное белое вино с нотами персика, фруктового микса и сладкого лимона. По мере его старения усиливаются нектариновые и абрикосовые ароматы с поджаренным фундуком или миндальными нотками. Для тех, кто любит Moscato d’Asti — это отличный вариант для знакомства с чем-то новым. Малагусия из Северной ГрецииБелый виноград малагусия стал настоящим открытием совсем недавно, после того, как «воскресил» винный завод под в Северной Греции под названием Ktima Gerovassiliou. Вина из него отличаются более богатым стилем, находящемся на пересечении вионье и шардоне с персиковым, липовым, апельсиновым и лимонным маслом, с мягким фруктовым послевкусием. Саватьяно из Центральной ГрецииКогда это вино хорошо сделано, в нём можно уловить сладкий нектар, зелёное яблоко и лайм в сочетании со средней кислотностью, похожее на шабли. Если его выдержать в дубовых бочках, появляются ароматы лимонного крема, воска, хлеба, напоминающее по своей структуре белое бургундское. Рецина из Центральной ГрецииОдна из особенностей Греции — белое вино, наполненное соком сосны Аллепо. Вина рецина обладают ароматом льняного масла и лимонной кожуры, в которые вливаются нотки яблока, розы, сосны и солоноватым послевкусием. Напитки, сделанные вместе с виноградом асиртико, более угловаты, а совместно с саватьяно — имеют более богатый вкус с яблочными и персиковыми ароматами, и масляным привкусом. Агиоргитико — из НемеиАгиоргитико — известное вино из Немеи, относящейся к региону Пелопонесс, который наиболее известен именно этим сортом винограда. Это красные вина с насыщенными ароматами сладкой малины, чёрной смородины, сливового соуса и мускатного ореха с тонкими нотками горьких трав (таких как орегано) и плавными танинами. Напитки щедрый и фруктовые, похожи на мерло, но имеющие немного большее количество специй. Розовые вина, изготовленные из Агиоргитико, имеют замечательные пряные малиновые ноты и блестящий темно-розовый цвет. Ксиномавро из НаусыКсиномавро называют «греческим бароло». Этот виноград растёт в Нуасе и Аминдео, поэтому вино зачастую может очень сильно походить на неббиоло с ароматом тёмной вишни, лакрицы, гвоздики, высоким уровнем танинов и средней кислотностью. В Наусе виноградники растут на известняковых, богатых глиной почвах, что придаёт им больше танинов и отчётливые фруктовые характеристики. Это вино идеально подойдет для вашего погреба. Ксиномавро блендс из РапсаниНа склонах горы Олимп в районе Рапсани растёт красный виноград сортов ксиномавро, красато и ставрото на сланцевых почвах. Обычно вина из них сочетаются с синомавро и имеют пряные ароматы малины, фенхеля, аниса, вишни, а иногда оливок или томатов, с танинами, которые медленно, но верно оседают на вашем нёбе. Если вам нравятся смеси роны, рапсани, то это — греческая рона, так что стоит обязательно его попробовать. Греческие GSM-смеси из КритаНа самом южном острове Крита можно найти один из самых тёплых виноградников в мире. Красные винограды Крита, Коцифали, Мандиларии смешивают с сирой, чтобы получить вино с ароматами красных и чёрных фруктов, корицы, душистого перца со сладкими танинами. Это вино очень однородное и фруктовое. Винсанто из СанториниОстров Санторини подарил нам винсанто — высушенное на солнце сладкое вино, которое пахнет, как красное, хотя его делают вместе с белыми асиртико, аидани, атири. Это напиток с ароматами малины, изюма, кураги, мараскиновой вишни, а иногда даже лака для ногтей (на высоких уровнях летучей кислотности). Вас соблазнят контраст сладких фруктов и горечи, вызванной заметным содержанием танинов (нехарактерного для белого вина). Мускат самос из СамосаМускат самос выпускается в различных вариантах — от сухого до сладкого, но с ароматами муската. Одним из самых популярных является Vin Doux, представляющий собой смесь муската и граппа муската, muscat spirit, с нотами мармелада и личи, с тонким ароматом скошенной сухой травы во время послевкусия, что характерно для граппы. Смеси мавродафни из Пелопонесса или КефалонииЭтот напиток имеет самый большой потенциал для повышения популярности всех греческих вин. Мавродафна даёт поздний урожай сладкого винограда, из которого делают красное вино со вкусом изюма и конфет Hershey’s Kisses с хрустящими высокими танинами. Некоторые производители оживляют его, смешивая с другими сортами, в том числе агиоргитик, получая богатое, насыщенное и мягкое сухое красное вино с нотами ежевики, вишни и лакрицы. Фото: iStock.com/Nadezhda1906, iStock.com/SHansche