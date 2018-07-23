Причины большого расхода масла в двигателе, которые нужно срочно устранить

Повышенный расход смазочных материалов может не на шутку встревожить владельца. А ну никак «задрало» покрытие цилиндров? Спешим успокоить — причин расхода масла может быть очень много и не все они затратные.

Одни из сценариев фильма ужасов «куда уходит масло» отнюдь не смертельные и заканчиваются хэппи-эндом. Другие же фактически фатальные и являются четкими признаками необходимости ремонта или, если такое невозможно, замены двигателя.

Несоответствующее масло

Начнем с легкоустранимых причин. Одна из них — не вполне подходящее масло, при использовании которого наблюдается повышенный угар. Подобный пример есть в нашей личной практике: немолодой Volvo с исправной «турбопятеркой» (ровная компрессия во всех цилиндрах, турбонагнетатель в добром здравии, отсутствие течей через сальники) расходовал явно выше нормы и, как говорится, на ровном месте — при спокойной манере езды.

Удивляло то, что своим параметрам оно соответствовало рекомендациям производителя. Переход на масло с увеличенной высокотемпературной вязкостью полностью решило проблему. В порядке эксперимента выбор пал на продукцию другого, более известного и хорошо зарекомендовавшего себя бренда. Впрочем, исключать вероятность снижение угара масла на продукции прежней марки, но с более высокой вязкостью, не станем.

Маслосъемные колпачки

Еще одна причина «поджирания» масла, имеющая сравнительно легкое решение, может скрываться в изношенных маслосъемных колпачках, которые находятся на клапанах и препятствуют попаданию масла в камеру сгорания.

Со временем сальники «дубеют», то есть, теряют эластичность и начинают пропускать смазку. В замене нет ничего страшного — колпачки по сути являются расходным материалом.

Течь через сальники и прокладки

Со временем масло может начать сочиться через уплотнения, например, покидать двигатель, найдя лазейки в переднем сальнике коленвала. Подобное может происходить из-за самых разных причин. Например, при большом пробеге автомобиля, когда из-за вибраций коленвала происходит износ внутренней части сальника, длительном простое машины и, как следствие, пересохшей или «задубевшей» детали, либо ее низком качестве или неправильной установке.

Потекший сальник может вывести из строя ремень ГРМ и подлежит замене. Течь может задний сальник коленвала или распредвалов, а также сочиться из-под клапанной крышки или прокладки поддона двигателя. Следует помнить, что в месте течи гарантированно будет скапливаться пыль и грязь, делая ее источник заметным, либо после стоянки вы увидите масляные капли или даже лужу на асфальте после стоянки.

Система вентиляции картерных газов

Одна из частых причин не только «ужора» масла, но и всяких неприятных проблем, — загрязненная система вентиляции картерных газов. В поддоне двигателя находится гремучая смесь — пары несгоревшего топлива, газы, частицы воды и масляный туман. Все это самым негативным образом влияет на кондицию смазочных материалов. Система вентиляции картерных газов, удаляющая избыток всякой дряни, не только продлевает срок службы масла, но также уменьшает давление в картере, которое может выдавливать масло, и снижает токсичность выхлопа.

Если она перестает выполнять свои функции, то возрастающее давление в картере может выдавить масляный щуп с вполне предсказуемыми последствиями. Сюрпризы преподносит подклинивающий или забитый клапан, который регулирует давление подающихся во впуск газов и провоцирует масляный аппетит.

Расход масла турбонагнатетелем

Система наддува — вещь! Современные установки, как это нынче водится, делают характер агрегата эластичным — «полка» крутящего момента достигается в достаточно широком диапазоне оборотов, что удобно для езды. Но вместе с тем сложная конструкция работает в сверхэкстремальных температурных режимах, предъявляет свои требования к маслу, и сама по себе может потреблять его в силу конструктивных особенностей и при неисправностях. Подшипники смазываются маслом двигателя, а, значит, весьма болезненно относятся к падению его уровня. При снижении объема смазочного материала подшипники турбонагнетателя начинают работать «на сухую» и наддув рискует выйти из строя.

Существенный расход масла может наблюдаться при неисправностях «улитки», а, именно, при износе валов и втулок, которые подогнаны друг к другу очень плотно, дабы не пропускать смазочный материал. Но при увеличении зазора масло будет уходить через «холодную» компрессорную часть турбины на впуск. Причиной непомерного аппетита может быть повышенное разрежение на впуске, которое будет засасывать масло из турбины.

Попадание масла в систему охлаждения

Выше мы перечислили некоторые неприятные, хотя и не смертельные причины повышенного потребления смазочных материалов. Главное — не запускать. А теперь сценарии более серьезные и драматичные. Например, попадание масла в систему охлаждения. Пятна на поверхности антифриза в расширительном бачке должны не на шутку встревожить: охлаждающая жидкость и масло находятся в разных системах и смешивание означает нарушение герметичности, которое с высокой вероятностью может означать дальнейший выход двигателя из строя.

Почему это произошло? Вероятно, из-за пробоя прокладки головки блока цилиндров, повреждения головки блока цилиндров, неисправности помпы системы охлаждения или, скажем, масляного радиатора.

Износ поршневых колец

Дым коромыслом из выпускной системы под нагрузкой частенько намекает на критический износ колец в двигателе — они уже не могут снимать масло со стенок цилиндров, и оно прорывается в камеру сгорания, где сжигается вместе с топливно-воздушной смесью.

К другим симптомам относится снижение мощности, увеличение расхода топлива и почерневшие свечи зажигания. В данном случае — только ремонт.

Задиры на стенках цилиндров

На десерт коснемся темы, которая снится в самых страшных кошмарах не только адептам Porsche Cayenne и Mercedes-Benz S600 Biturbo, но и другим автомобилистам, например, владельцам Hyundai и Kia с наддувным бензиновым двигателем G4KD. Поверхность цилиндров с задирами-бороздками гарантированно означает высокий расход масло и «попадание» на крупный и затратный ремонт с гильзовкой или вовсе заменой блока цилиндров.

Спусковым крючком для появления задиров выступает отсутствие масляной пленки на стенках цилиндров и трение метала по металлу. Другой вопрос, почему это происходит. Причины могут быть разные, например, масляное голодание, сниженное давление масла, «спортивный» стиль езды, некачественное или несоответствующее по своим характеристикам масло, либо утратившее свои свойства.

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