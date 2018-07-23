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В России вступает в силу новый «молочный регламент»
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В России вступает в силу новый «молочный регламент» 

Аист на крыше 1 час назад
Фото: Аист на крыше
С 16 июля по всей стране вступает в силу новый молочный техрегламент. Он должен позволить потребителям лучше разбираться в продуктах на полках магазинов, сообщает "РИА Новости".
Над новыми правилами работали представители Роскачества вместе с коллегами из стран ближнего зарубежья.
Как сообщили чиновники, теперь любому покупателю будет намного проще распознать товары с заменителями молочного жира.
Кроме того, по новым правилам производителей молочки обяжут указывать полные сведения о содержании растительных масел в молокосодержащих продуктах с заменителями молочного жира.
Продукты, содержащие растительные жиры, уже не смогут назваться, к примеру, «сметанным» продуктом.
Вся информация о наличии в продукте растительных жиров теперь должна будет легко читаться на лицевой стороне этикетки продукта.
Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев
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