В России вступает в силу новый «молочный регламент»

С 16 июля по всей стране вступает в силу новый молочный техрегламент. Он должен позволить потребителям лучше разбираться в продуктах на полках магазинов, сообщает "РИА Новости"

Над новыми правилами работали представители Роскачества вместе с коллегами из стран ближнего зарубежья.

Как сообщили чиновники, теперь любому покупателю будет намного проще распознать товары с заменителями молочного жира.

Кроме того, по новым правилам производителей молочки обяжут указывать полные сведения о содержании растительных масел в молокосодержащих продуктах с заменителями молочного жира.

Продукты, содержащие растительные жиры, уже не смогут назваться, к примеру, «сметанным» продуктом.

Вся информация о наличии в продукте растительных жиров теперь должна будет легко читаться на лицевой стороне этикетки продукта.

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев