23 июля — День дачника

23 июля — День дачника в России.

День дачника для России особый праздник. Лето неразрывно связано с дачей для миллионов россиян. Для больших городов дача является возможностью отдохнуть от суеты и проблем, окунутся в природу и глотнуть свежего воздуха. Считается, что первые дачи появились в России ещё в начале XVIII века при Петре I. Первые дачи, а точнее усадьбы, царь даровал дворянам за заслуги перед государством. Дачи давались при условии благоустройства земельного участка, включающего строительство дома по образцовому проекту. Отсюда и само слово «дача» — от глагола «давать». В XIX веке историк Карамзин отмечал, что летом Москва пустеет, а её жители устремляются за город. На рубеже XIX—XX веков дачная жизнь стала настолько массовым явлением, что нашла яркое отражение в российской литературе и искусстве той эпохи. Про жизнь на даче писали картины, романы, рассказы и пьесы.

В советские времена дачи жителей городов были прежде всего местом для выращивания картофеля, клубники, других овощей и фруктов. Так называемые «коллективные сады» для рабочих и служащих появлялись в советских городах начиная с середины 1930-х годов. Массовое дачное строительство бурно развивалось во времена «хрущёвской оттепели». По состоянию на начало 60-х в пригородах одного лишь Красноярска насчитывалось 312 коллективных садов. Стандартный размер дачного участка в советское время составлял пресловутые шесть соток. Во времена Хрущёва дачник мог получить земельный надел только для садоводства; при Брежневе порядок был несколько изменён. Можно было построить домик площадью до 25 м² для проживания в тёплое время года. Но дача все равно оставалась в первую очередь не местом отдыха, а источником плодов и овощей, источником сырья для заготовок на зиму. Дачники варили варенье, закатывали соленья, спускали в погреба ящики с пересыпанной песком морковкой и свеклой, заготавливали картошку на хранение.

И сегодня дачники продолжают славное дело садоводства и огородничества во благо своих родных и близких, а плоды их труда ложатся в основу щедрого хлебосольного семейного стола!

День осьминога.

День осьминога вступает в свои права. Это распространенный моллюск не только герой многих фильмов и книг про океан, но и герой кулинарных историй. Хотя в природе встречается более 200 видов осьминогов, не все из них можно употреблять в пищу. Многие из них ядовиты. Например маленький и симпатичный синекольчатый осьминог может убить человека с одного укуса.

К промысловым относятся несколько видов осьминогов, в основном гигантские. Эти осьминоги вырастают до приличных размеров: длина их может достигать 60 см, а вместе с щупальцами — 3 м. В России в Японском море вылавливаются осьминоги весом около 2-4 кг, идеально подходящие для приготовления горячих блюд, а также более мелкий «мускардини» (его масса не больше 100 граммов), который идёт на салаты.

Мясо осьминога — настоящий кладезь полезных веществ. В продукте почти нет углеводов и жиров, зато полно белка. Высокое содержание микроэлементов (медь, натрий, калий, цинк, фосфор, магний, кальций, железо, селен и марганец) положительно сказывается на сердечно-сосудистой и нервной системе, желудочно-кишечном тракте, замедляет процессы старения. Витамины групп А, В, С, Е, РР, К, ценные аминокислоты — всё это есть в мясе осьминога.

Специфическим вкусом осьминоги обязаны входящим в мышцы их щупалец экстрактивным веществам. На вкус он больше всего напоминает кальмара, но гораздо мягче и нежнее. Сочное мясо с приятным сладковатым привкусом украсит любой стол.

Осьминогов варят, жарят, тушат, маринуют, коптят, фаршируют и готовят еще десятком различных способов.

В различных странах осьминогов готовят и употребляют в пищу по-разному. Например, в Португалии их обычно тушат с фасолью и овощами. В Испании популярны кольца тушек осьминогов, которые запекаются в тесте. В Италии из осьминогов варят супы и используют для приготовления бутербродов. На островах Полинезии осьминогов сначала сушат, затем варят в кокосовом молоке, а в завершение запекают.

А в Японии и Корее их даже едят живыми. Блюдо это не для слабонервных, ведь даже отрубленные щупальца осьминогов способны долгое время сохранять двигательную активность.

В общем осьминог — это вкусный и полезный дар моря, который достоин своего собственного дня в календаре!

День ванильного мороженого в США.

В календаре несколько праздников, которые посвящены мороженому и сегодня один из них. На этот раз — ванильное. В 1649 году во Франции кулинар Жерар Тирсен изобрел оригинальный рецепт замороженного ванильного крема из молока и сливок, который по достоинству оценил даже такой гурман, как Людовик XIV. Назвали новинку «неаполитанским мороженым» и после этого рецептура десерта обновлялась постоянно. Кстати, именно ванильное мороженое — самое распространенное и производимое в мире. Ведь всем известный пломбир — это как раз ванильное мороженое. Его рецепт был изобретён Ле Беем в городе Плобьер во времена Наполеона Третьего. В советское время именно пломбир был самым востребованным и продаваемым мороженным на просторах нашей Родины. Ванильное мороженое не просто изумительный десерт. В отличие от других видов, оно является основой для приготовления огромного количества блюд и напитков. Коктейли (как алкогольные, так и молочные), смузи, жареное мороженое, торты с прослойкой мороженого — все делается на основе белого ванильного мороженого. Шарик ванильного мороженого принято подавать со штруделем и класть в десерт по гавайски (в половинке ананаса).

А как прекрасно к нему подходят различные добавки — тертый шоколад, варенье, сироп или орехи.

Попробуйте сделать сегодня из обычного пломбира свой оригинальный десерт. Хорошего вам дня!