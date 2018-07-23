Рецепт дня: запечённые конвертики со спаржей и сыром бри 

310 calories
Запечённые конвертики со спаржей и сыром бри Французская альтернатива сэндвичам: свежая спаржа с сыром в хрустящем слоёном тесте. Запечённые конвертики со спаржей и сыром бри СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 35 минут PT35M PT35M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 4 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 310 ккал
Ингредиенты
Тесто (слоёное) 2 листа Сыр (бри) 230 г Спаржа (свежая) 200 г Яйца 1 шт. Мёд ¼ стакана Масло (сливочное) 1 ст. л. Масло (оливковое) 1 ст. л. Тимьян (сушёный) 1 ст. л. Соль щепотка
Разморозьте слоёное тесто.
Спаржу смажьте оливковым маслом и посыпьте солью.
Нарежьте листы теста на 8 квадратов.
На каждый квадрат выложите ломтик сыра и немного спаржи.
Сверните каждый лист, чтобы получился конвертик.
Каждый конвертик смажьте сверху взбитым яйцом.
Запекайте в течение 20 минут при температуре 180 градусов.
В это время смешайте сливочное масло с тимьяном и мёдом.
Сбрызните готовые конвертики медовой смесью и подавайте к столу. Приятного аппетита!
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