Рецепт дня: запечённые конвертики со спаржей и сыром бри

310 calories

Запечённые конвертики со спаржей и сыром бри Французская альтернатива сэндвичам: свежая спаржа с сыром в хрустящем слоёном тесте. Запечённые конвертики со спаржей и сыром бри СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 35 минут PT35M PT35M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 4 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 310 ккал

Ингредиенты

Тесто (слоёное) 2 листа Сыр (бри) 230 г Спаржа (свежая) 200 г Яйца 1 шт. Мёд ¼ стакана Масло (сливочное) 1 ст. л. Масло (оливковое) 1 ст. л. Тимьян (сушёный) 1 ст. л. Соль щепотка

Разморозьте слоёное тесто.

Спаржу смажьте оливковым маслом и посыпьте солью.

Нарежьте листы теста на 8 квадратов.

На каждый квадрат выложите ломтик сыра и немного спаржи.

Сверните каждый лист, чтобы получился конвертик.

Каждый конвертик смажьте сверху взбитым яйцом.

Запекайте в течение 20 минут при температуре 180 градусов.

В это время смешайте сливочное масло с тимьяном и мёдом.

Сбрызните готовые конвертики медовой смесью и подавайте к столу. Приятного аппетита!

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