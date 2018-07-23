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Худейте со вкусом: меню на понедельник от Светланы Шидловской
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Худейте со вкусом: меню на понедельник от Светланы Шидловской 

BeautyHack.ru 29 минут назад
Фото: BeautyHack.ru
Ролл из омлета с семгой, сэндвич из цельнозернового хлеба с пастой из авокадо, паста с морепродуктами — Мама двоих сыновей, хозяйка мотивирующего аккаунта о спорте и здоровом образе жизни и постоянный эксперт рубрики Светлана Шидловская поделилась любимыми рецептами и составила сбалансированное меню на понедельник.
Завтрак
Ролл из омлета с семгой
Для омлета: Яйцо — 1 шт. Кокосовое молоко — 20 мл. Рисовая мука — 1 ч. л. Зелень Морская соль
Для начинки: Семга — 70 г. Творожный сыр — 15 г. Салатные листья
Взбейте яйцо с кокосовым молоком и солью. Добавьте зелень, рисовую муку и перемешайте. Испеките тонкий омлет, обжарив на сухой сковороде с двух сторон. Семгу нарежьте тонкими пластинами. Смажьте омлет творожным сыром. Выложите салатные листья и семгу. Сверните в виде ролла и подавайте к столу.
Перекус
Сэндвич из цельнозернового хлеба с пастой из авокадо
Цельнозерновой хлеб — 20 г. Авокадо — 20 г. Помидор — 15 г. Перепелиное яйцо — 1 шт. Зелень
Хлеб обжарьте на сухой сковороде с обеих сторон. Авокадо разомните вилкой и смешайте с рубленой зеленью. Помидор нарежьте кружочками и обжарьте, предварительно посолив. Из перепелиного яйца сделайте яичницу. Составьте сэндвич. Приятного аппетита!
Паста с морепродуктами
Паста — 70 г. Коктейль из морепродуктов — 100 г. Томаты в собственном соку — 30 г. Лимонный сок Морская соль Базилик
Пасту отварите до состояния al dente. Морепродукты сбрызните лимонным соком и обжарьте на сухой сковороде. Томаты нарежьте небольшими кубиками. Смешайте все ингредиенты и потомите на медленном огне 2-3 минуты. Подавайте с листьями свежего базилика.
Перекус
Овощной салат
Помидор — 1 шт. Огурец — 1 шт. Болгарский перец — 1/2 шт. Вяленые томаты — 15 г. Оливковое масло Руккола
Огурец очистите от кожуры. Рукколу промойте под холодной водой и высушите на бумажном полотенце. Нарежьте овощи. Смешайте и заправьте оливковым маслом, смешанным с лимонным соком.
Куриная грудка на овощной подушке
Куриная грудка — 100 г. Цукини — 20 г. Баклажан — 20 г. Помидор — 20 г. Чеснок
Для маринада: Помидор — 1 шт. Чеснок Зелень
Овощи нарежьте кольцами и выложите в форму для запекания, чередуя друг с другом. Куриную грудку нарежьте тонкими пластинами и выложите на овощи. Залейте маринадом из измельченного в блендере помидора с чесноком и зеленью. Запекайте при температуре 180 градусов 25-30 минут.
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