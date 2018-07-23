Худейте со вкусом: меню на понедельник от Светланы Шидловской

Ролл из омлета с семгой, сэндвич из цельнозернового хлеба с пастой из авокадо, паста с морепродуктами — Мама двоих сыновей, хозяйка мотивирующего аккаунта о спорте и здоровом образе жизни и постоянный эксперт рубрики Светлана Шидловская поделилась любимыми рецептами и составила сбалансированное меню на понедельник.

Завтрак

Ролл из омлета с семгой

Для омлета: Яйцо — 1 шт. Кокосовое молоко — 20 мл. Рисовая мука — 1 ч. л. Зелень Морская соль

Для начинки: Семга — 70 г. Творожный сыр — 15 г. Салатные листья

Взбейте яйцо с кокосовым молоком и солью. Добавьте зелень, рисовую муку и перемешайте. Испеките тонкий омлет, обжарив на сухой сковороде с двух сторон. Семгу нарежьте тонкими пластинами. Смажьте омлет творожным сыром. Выложите салатные листья и семгу. Сверните в виде ролла и подавайте к столу.

Перекус

Сэндвич из цельнозернового хлеба с пастой из авокадо

Цельнозерновой хлеб — 20 г. Авокадо — 20 г. Помидор — 15 г. Перепелиное яйцо — 1 шт. Зелень

Хлеб обжарьте на сухой сковороде с обеих сторон. Авокадо разомните вилкой и смешайте с рубленой зеленью. Помидор нарежьте кружочками и обжарьте, предварительно посолив. Из перепелиного яйца сделайте яичницу. Составьте сэндвич. Приятного аппетита!

Паста с морепродуктами

Паста — 70 г. Коктейль из морепродуктов — 100 г. Томаты в собственном соку — 30 г. Лимонный сок Морская соль Базилик

Пасту отварите до состояния al dente. Морепродукты сбрызните лимонным соком и обжарьте на сухой сковороде. Томаты нарежьте небольшими кубиками. Смешайте все ингредиенты и потомите на медленном огне 2-3 минуты. Подавайте с листьями свежего базилика.

Перекус

Овощной салат

Помидор — 1 шт. Огурец — 1 шт. Болгарский перец — 1/2 шт. Вяленые томаты — 15 г. Оливковое масло Руккола

Огурец очистите от кожуры. Рукколу промойте под холодной водой и высушите на бумажном полотенце. Нарежьте овощи. Смешайте и заправьте оливковым маслом, смешанным с лимонным соком.

Куриная грудка на овощной подушке

Куриная грудка — 100 г. Цукини — 20 г. Баклажан — 20 г. Помидор — 20 г. Чеснок

Для маринада: Помидор — 1 шт. Чеснок Зелень

Овощи нарежьте кольцами и выложите в форму для запекания, чередуя друг с другом. Куриную грудку нарежьте тонкими пластинами и выложите на овощи. Залейте маринадом из измельченного в блендере помидора с чесноком и зеленью. Запекайте при температуре 180 градусов 25-30 минут.