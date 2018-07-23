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Рецепт дня: Фруктовые оладьи
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Рецепт дня: Фруктовые оладьи 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Sobesednik.ru предлагает начать утро понедельника с питательных и полезных фруктовых оладий.
Что понадобится:
банан, очень спелый — 1 шт.
вода — 2 кружки
овсянка — 1/2 чашки
мука — 1 1/2 чашки
сахар — 3 ст. ложки с горкой; лучше мед  разрыхлитель — 2 ч. л.
корица — 1 ч. л. (по желанию)
оливковое масло — 1 ст. л.
голубика — 50 г  1. Разомните вилкой банан до пюреобразного состояния.
2. В большой миске смешайте банан с водой и голубикой.
3. В отдельной миске смешайте все сухие ингредиенты, кроме муки.
4. Всыпьте их к воде с бананом и постепенно вмешивайте муку.
5. Влейте оливковое масло в тесто, перемешайте.
6. Важно не размешивать комки, иначе тесто станет жидким, а оладьи получатся жесткими.
7. Смажьте дно сковородки оливковым маслом. Затем поставьте ее на средний огонь. Обжаривайте оладьи с каждой стороны по две минуты.
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