Рецепт дня: Фруктовые оладьи

Sobesednik.ru предлагает начать утро понедельника с питательных и полезных фруктовых оладий.

Что понадобится:

банан, очень спелый — 1 шт.

вода — 2 кружки

овсянка — 1/2 чашки

мука — 1 1/2 чашки

сахар — 3 ст. ложки с горкой; лучше мед разрыхлитель — 2 ч. л.

корица — 1 ч. л. (по желанию)

оливковое масло — 1 ст. л.

голубика — 50 г 1. Разомните вилкой банан до пюреобразного состояния.

2. В большой миске смешайте банан с водой и голубикой.

3. В отдельной миске смешайте все сухие ингредиенты, кроме муки.

4. Всыпьте их к воде с бананом и постепенно вмешивайте муку.

5. Влейте оливковое масло в тесто, перемешайте.

6. Важно не размешивать комки, иначе тесто станет жидким, а оладьи получатся жесткими.

7. Смажьте дно сковородки оливковым маслом. Затем поставьте ее на средний огонь. Обжаривайте оладьи с каждой стороны по две минуты.