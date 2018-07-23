В Приморье снизились цены на сахар и куриное яйцо

В торговых сетях Приморского края наблюдается снижение цен на сахар и куриное яйцо. Так, килограмм сахара можно приобрести за 43 рубля, десяток яиц — за 49 рублей, сообщает PRIMPRESS.