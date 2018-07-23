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Магазин на воде: на север ЯНАО отправились первые баржи с продовольствием
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Магазин на воде: на север ЯНАО отправились первые баржи с продовольствием 

Красный Север 1 час назад
Как с Оби стаял лед, началась пора летнего северного завоза. Продукты и топливо «поплыли» в труднодоступные населенные пункты Ямала. В июле первые суда отправились в Гыду, Антипаюту, Находку и восемь стационарных факторий, расположенных в Гыданской, Антипаютинской, Находкинской и Тазовской тундрах.
Северный завоз — это единственная возможность для тех, кто проживает летом в труднодоступных поселениях, получить необходимые продукты питания и даже воду. Например, в Сеяхе резко ухудшилось качество питьевой воды, поэтому в этом году туда доставят свыше 60 тонн чистой воды.
На прошлой недели из Тюмени до Сеяхи и Гыды отправилась баржа Ямалпотребсоюза. Сейчас там еще стоит лед, но, пока судно идет на Север, он сойдет, и товары прибудут вовремя.
В пути баржа будет находиться 7-10 дней. Перед отправкой ее грузили несколько суток, а коллектив трудился в две смены. В этот раз продовольствия только в Гыду было закуплено на 6,5 миллионов рублей. В тундру везут все: от товаров первой необходимости до карамелек, от муки до спичек.
— Обязательно привезем свежие овощи и фрукты, а также, по заявкам ямальцев, сушеный лук, морковь и пюреобразный картофель. Тундровики любят чай, поэтому мы доставим 100 разных видов этого напитка. На сладкое — десятки наименований конфет, пряники, сахар. Кроме того, будет весь ассортимент круп, и, конечно, овощные консервы: салаты, огурцы, томаты и первые обеденные: щи, борщи, рассольники. Кроме яиц, отгружаем на Ямал меланж и сухое молоко, а также настоящие сухие дрожжи, — рассказывает директор Северной межрайбазы Анатолий Мануйлов.
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