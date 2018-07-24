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Недоверие к мясу: опасайтесь шашлыка с микробами
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Недоверие к мясу: покупая шашлык, опасайтесь микробов 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Роскачество завершило исследование маринованного свиного шашлыка, который продается в московских магазинах.
Эксперты изучили 24 популярные марки маринованного шашлыка российских производителей. Специалисты исследовали шашлык по 57 параметрам качества и безопасности. В их числе — зараженность бактериями, наличие антибиотиков и влагоудерживающих фосфатов.
Превышения по микробиологическим показателям обнаружены почти в половине образцов.
— В этом не всегда виноват производитель. Как правило, эта проблема — следствие как низкого качества исходного сырья и нарушения санитарного состояния производства, так и несоблюдения условий хранения готового продукта, — отметила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.
Эксперт рассказала, что по результатам проведенных лабораторных испытаний маринованные шашлыки «Жар мясо», «Мираторг», «Ремит» и «Останкино» могут претендовать на Государственный знак качества. В частности потому, что данные марки шашлыка сделаны из мяса высокого качества, в них не обнаружилось даже остаточных следов антибиотиков, фиксаторов окраски, усилителей вкуса и аромата, загустителей, а также консервантов — бензойной и сорбиновой кислот.
— Мы также пришли к выводу, что при выборе шашлыка на его стоимость можно не ориентироваться. По итогам исследования шашлык, ставший одним из лидеров рейтинга, был самым дешевым, а самый дорогой продукт оказался лишь в его середине, — рассказала Елена Саратцева.
Тем не менее все образцы шашлыка оказались свежими и без превышений допустимых норм антибиотиков.
Лариса Алексеева, врач высшей категории:
— При покупке шашлыка обязательно обращайте внимание на дату его изготовления и условия хранения. Если срок годности вот-вот истекает или холодильник плохо морозит — откажитесь от покупки.
КСТАТИ
По данным Ассоциации рестораторов, самый популярный в Москве маринад для шашлыков — луковый. На втором месте — винный, на третьем — кефирный. Также популярны помидорный и горчично-медовый.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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