Недоверие к мясу: опасайтесь шашлыка с микробами

Недоверие к мясу: покупая шашлык, опасайтесь микробов

Роскачество завершило исследование маринованного свиного шашлыка, который продается в московских магазинах.

Эксперты изучили 24 популярные марки маринованного шашлыка российских производителей. Специалисты исследовали шашлык по 57 параметрам качества и безопасности. В их числе — зараженность бактериями, наличие антибиотиков и влагоудерживающих фосфатов.

Превышения по микробиологическим показателям обнаружены почти в половине образцов.

— В этом не всегда виноват производитель. Как правило, эта проблема — следствие как низкого качества исходного сырья и нарушения санитарного состояния производства, так и несоблюдения условий хранения готового продукта, — отметила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева

Эксперт рассказала, что по результатам проведенных лабораторных испытаний маринованные шашлыки «Жар мясо», «Мираторг» , «Ремит» и «Останкино» могут претендовать на Государственный знак качества. В частности потому, что данные марки шашлыка сделаны из мяса высокого качества, в них не обнаружилось даже остаточных следов антибиотиков, фиксаторов окраски, усилителей вкуса и аромата, загустителей, а также консервантов — бензойной и сорбиновой кислот.

— Мы также пришли к выводу, что при выборе шашлыка на его стоимость можно не ориентироваться. По итогам исследования шашлык, ставший одним из лидеров рейтинга, был самым дешевым, а самый дорогой продукт оказался лишь в его середине, — рассказала Елена Саратцева.

Тем не менее все образцы шашлыка оказались свежими и без превышений допустимых норм антибиотиков.

Лариса Алексеева, врач высшей категории:

— При покупке шашлыка обязательно обращайте внимание на дату его изготовления и условия хранения. Если срок годности вот-вот истекает или холодильник плохо морозит — откажитесь от покупки.

КСТАТИ

По данным Ассоциации рестораторов, самый популярный в Москве маринад для шашлыков — луковый. На втором месте — винный, на третьем — кефирный. Также популярны помидорный и горчично-медовый.