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Калининградские таможенники изъяли более тонны санкционных сыра, молока и мяса
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Калининградские таможенники изъяли более тонны санкционных сыра, молока и мяса 

Клопс.Ru 9 часов назад
Фото: Вести Калининград
Сотрудники таможни изъяли более тонны санкционных сыра, молока и мяса с продуктовой базы в Калининграде. Об этом сообщает отделение по связям с общественностью Калининградской областной таможни.
На складе были обнаружены 1123 кг сыромолочной продукции и 221 кг мясоколбасных изделий, включённых в перечень запрещённых к ввозу в Российскую Федерацию. Товары привезли из Польши и Италии. Изъятые продукты подлежат уничтожению.
В начале июля таможенники изъяли более 500 кг ягод и овощей из Польши, которые везли на перепродажу в Калининградскую область.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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