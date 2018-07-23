Калининградские таможенники изъяли более тонны санкционных сыра, молока и мяса

Сотрудники таможни изъяли более тонны санкционных сыра, молока и мяса с продуктовой базы в Калининграде. Об этом сообщает отделение по связям с общественностью Калининградской областной таможни.

На складе были обнаружены 1123 кг сыромолочной продукции и 221 кг мясоколбасных изделий, включённых в перечень запрещённых к ввозу в Российскую Федерацию. Товары привезли из Польши и Италии. Изъятые продукты подлежат уничтожению.

В начале июля таможенники изъяли более 500 кг ягод и овощей из Польши, которые везли на перепродажу в Калининградскую область.