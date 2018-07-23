Готовим вкусную пастилу из абрикосов

Пастила — одно из многих вкуснейших лакомств, которое легко приготовить в домашних условиях. Получившийся десерт станет прекрасной альтернативой конфетам.

Чтобы приготовить сладость используют фрукты, которые богаты пектином (природным загустителем): яблоки, сливы, айву. А также готовят лакомство из абрикосов, добавляя доступные компоненты. Пошаговые рецепты с фото помогут хозяйкам приобрести опыт в приготовлении сладости.

Как сделать пастилу из абрикосов

Эту сладость из абрикосов можно есть даже тем, кто придерживается диеты. Помимо того, что пастила отличается низкой энергетической ценностью, в ней находится множество ценных для здоровья веществ. База для приготовления — пюре из свежих фруктов. Предварительно из них необходимо извлечь косточки. Невызревшие плоды класть в блюдо нельзя — они практически не развариваются и придают лакомству горечь.

yandex_ad_1 Хозяйкам, не умеющим делать этот десерт, стоит прочитать приведенные способы приготовления, рассчитанные на различные бытовые приборы.

Абрикосовая пастила в домашних условиях в мультиварке

Мультиварки гораздо облегчили жизнь хозяйкам. С их помощью проще приготовить любое блюдо. Кстати, пласты из абрикосов готовят чаще всего именно с помощью этой техники. Компонентов нужно совсем немного.

Ингредиенты:

свежие абрикосы — 1 кг;

сахарный песок — 50 г.

Приготовление:

Фрукты промывают и сушат, потом из них извлекают косточки.

Перекладывают в емкость мультиварки.

Сверху высыпают сахарный песок.

Включают любой режим — «Варка» или «Варенье».

Готовят в течение 60 минут. При этом крышку закрывать не надо.

Когда объем фруктов станет в 2 раза меньше, их перемалывают в блендере.

Продолжают готовить еще 60 минут, не меняя режим.

По прошествии этого времени фрукты раскладывают на листе пекарской бумаги тонким и ровным слоем.

Когда они остынут, абрикосовую массу разрезают на части и скручивают в рулеты.

Пастила из абрикосов в домашних условиях без варки

Пастилу из абрикосов в домашних условиях, иногда готовят без варки, но у такого способа есть существенный недостаток — его нельзя хранить больше 1 месяца.

yandex_ad_2 В известном пошаговом рецепте с фото можно заметить еще одно отличие — вместо сахарного песка кладут мед.

Ингредиенты:

свежие абрикосы — 1 кг;

мед (светлые виды) — по вкусу;

лимонная кислота — 0,5 г (десятая част ч. л.).

Приготовление:

Из всех фруктов выбирают самые зрелые. Потом их моют и удаляют косточки.

Перетирают в пюре доступным способом — с помощью блендера, сита, мясорубки.

Кладут в него мед (сладкоежкам можно положить больше).

Смесь тщательно перемешивают.

Лимонную кислоту соединяют с водой и выливают в общую массу.

Противень выстилают пищевой пленкой, а сверху раскладывают будущую пастилу.

На сформированный первый тонкий пласт кладут марлю.

Массу сушат в духовом шкафу или на солнце.

Теперь десерт можно кушать или заготовить на зиму.

Абрикосово-ореховая пастила

Чтобы сделать еще более вкусный десерт из абрикосов, в него кладут орехи. Прекрасный вариант — миндаль. Пастилу в домашних условиях готовят из кураги и добавляют пряности. Орехи сначала необходимо измельчить с помощью блендера или кофемолки.

Пошаговый рецепт с предоставленными фото поможет молодым хозяйкам освоить технологию приготовления сладости.

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Ингредиенты:

курага — 2 кг;

орехи — 250 г;

сахар — 1 кг;

корица молотая — 1/2 ч. л.

Приготовление:

Курагу пропускают через мясорубку.

Потом ее перекладывают в кастрюлю, которую ставят на медленный огонь.

При этом следят, чтобы масса не закипела.

После того как она загустеет, в нее добавляют коричный порошок, сахар и перемолотые орехи — именно в этой последовательности.

Продолжают готовить, систематически перемешивая.

Как только пюре уменьшится в объеме, его выкладывают на пекарскую бумагу.

Один пласт не должен быть толще 2 см.

В конце будущую пастилу сушат любым удобным способом.

Пастила из абрикосов в духовке

Эта рецептура широко востребована как среди новичков, так и среди опытных кулинаров, потому что духовой шкаф обычно есть на каждой кухне.

Состав:

абрикосы — 1,5 кг;

сахарный песок — 200 г.

Приготовление:

Плоды моют и извлекают из них косточки.

Потом разделяют их на 2 части, отправляют в кастрюлю и пересыпают сахаром.

Смесь помещают в разогретый до 70°С духовой шкаф.

Пекут, пока не сформируется масса, по консистенции похожая на пюре, при этом регулярно помешивают.

Если в ней образуются комочки, то абрикосы перемалывают в блендере до однородности.

Противень выстилают пекарской бумагой, промазывают растительным маслом, и раскладывают на нем будущую пастилу тонким пластом.

Десерт сушат в духовом шкафу при 50°С.

Когда он высохнет, с одной стороны, его переворачивают на другую.

Вот и все! Лакомство можно кушать или отправить на хранение.

Абрикосовая пастила в сушилке

Электросушилка — это полезный прибор, позволяющий сохранить в продуктах почти все ценные вещества. Эти аппараты оснащены специальными подставками с бортами, на которые кладут массу из фруктов. Обычно приготовление с помощью такой техники длится около 12 часов.

Пастилу из абрикосов также возможно сготовить в домашних условиях в электросушилке. В пошаговом рецепте с фото нет ничего сложного, главное, выдержать время приготовления лакомства.

Компоненты:

абрикосы — 1 кг;

сахар — на усмотрение хозяйки.

Приготовление:

Из свежих плодов извлекают косточки, перемалывают в кухонном комбайне или блендере.

Сахар насыпают по вкусу, после чего тщательно смешивают.

Подставку из электросушилки смазывают растительным маслом, используя диск из ваты.

Потом на него помещают фруктовую массу ровным слоем.

Подставку отправляют в электросушилку и закрывают крышкой.

Пастилу готовят в течение 12 часов. Для определения готовности десерта обращают внимание на его консистенцию. Пласты не должны липнуть к подставке.

Как хранить

Абрикосовую пастилу разрешено хранить не так долго. Она может находиться как при комнатной температуре, так и в холодильной камере. В холоде десерт не теряет свойств до 3-4 месяцев.

Если фруктовую массу не подвергли термическому воздействию, то допустимый срок хранения составляет всего 1 месяц. Чтобы заготовить лакомство на зиму, его кладут в емкости из стекла и закатывают.

Зная, как приготовить пастилу из абрикосов, можно в домашних условиях заготовить полезное лакомство на зиму. А пошаговые рецепты с фото сделают для хозяек процесс проще и быстрее.