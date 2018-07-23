Молодой предприниматель превратил приготовление кофе в прибыльный бизнес

Фото из архива Александра ХалитоваМолодой предприниматель превратил приготовление кофе в прибыльный бизнесДеньги пахнут. Наличка имеет приятный аромат кофе. Это хорошо знает кстовчанин Александр Халитов. Молодой предприниматель превратил приготовление кофе в прибыльный бизнес. На всероссийском конкурсе «Торговля России — 2018» передвижная кофейня Халитова была признана лучшим мобильным торговым объектом.

Смесь английского с итальянским

Баристом кстовчанин Александр Халитов стал полтора года назад, но призвание к приготовлению кофе почувствовал много раньше.

— Мы с женой Ириной любим кофе, пробовали его везде, где были, сравнивали. Поняли, что это наше. Окончили курсы баристов в Москве, заказали переоборудование мобильной установки и кофемашину.

В передвижной кофейне Халитовых есть всё, что и в стационарных кафе: электричество, водоснабжение, канализация. Но самое главное –профессиональное оборудование, которое они заказали в Италии. Это даёт возможность готовить высококлассный напиток, не уступающий тому, что подают в самых дорогих кафе.

О кофе — его видах, истории, правилах приготовления — Александр знает всё. И продолжает совершенствоваться: ищет интересную информацию в Интернете, осваивает новые рецепты. Кстати, название его кофейни — Coffeestoria — с подтекстом.

— Кофе и история — это ещё и игра слов английского и итальянского языков, смесь культур, хотя нам ближе итальянская, — поясняет Александр. — Кстати, основу большинства кофейных напитков составляет кофе эспрессо. Здесь можно фантазировать. Но требования к рецептуре самого эспрессо очень строгие: это определённый объём порции, определённая степень помола, определённое давление. Зёрна мы выбирали путём долгих проб, наконец остановились на одном производителе, заказываем их в Москве.

Александр знает, что вкус напитка зависит не только от зёрен и качества оборудования, но и от мастера — бариста. Поэтому в приготовлении кофе у него одно доверенное лицо — жена Ирина. Сейчас она в декретном отпуске, поэтому Александру пришлось временно взять помощника.

Чашка на колёсах

Поучаствовать во всероссийском конкурсе на выявление лучших в различных отраслях торговли Александру Халитову предложили в кстовской администрации, где уже были почитатели его кофейного мастерства. Для этого нужно было заполнить бумаги, сфотографировать кофейню, детально описать формат работы. Победа оказалась приятной неожиданностью. Тем более что из Нижегородской области вторым победителем оказалась улица Большая Покровская в Нижнем Новгороде, которая признана лучшей торговой улицей России.

— Пока этот формат работы не очень широко распространён в наших городах, но со временем он станет очень популярным, — уверен Александр. — Мобильные кофейни очень выгодны экономически: не надо платить дорогостоящую арендную плату, можно выезжать к месту проведения крупных городских праздников. А за счёт увеличения объёмов продаж можно снижать цены, что я и делаю.

Конечно, минусы тоже есть. Передвижные кафешки напрямую зависят от небесной канцелярии: если в помещение прячутся от непогоды, чтобы согреться горячей чашечкой кофе, то кто же будет покупать его на вынос в ливень? В жару тоже тяжело: передвижная установка сильно нагревается, и баристу приходится работать при температуре под 40 градусов. Кроме того, маленькая площадь позволяет работать только двоим — баристу и кассиру на выдаче. Это выматывает при большом объёме заказов, например, на городских праздниках. Но плюсы, по мнению Александра, всё-таки перевешивают, поэтому менять формат работы он не собирается.

Кофе со льдом

В жару Александр освоил летние кофейные напитки, например, капучино со льдом.

— Работать с кофе очень приятно, ведь его, как правило, вместо пива пьют люди близкие нам по духу, — признаётся Александр. — Есть уже постоянная клиентура, они привыкли брать перед работой или в обеденный перерыв чашечку кофе. Останавливаются поговорить, обсудить новости.

Не могу удержаться от вопроса, сколько чашек в день выпивает сам Александр.

— Правильнее говорить не о количестве чашек, а о числе порций, — улыбается барист. — Потому что в одной чашечке американо, например, содержится две порции эспрессо. Я выпиваю три порции в день и другим советую ориентироваться на такое количество.

Приедут ли со своей передвижной кофейней Халитовы на какой-нибудь городской праздник в Нижний Новгород? Александр признаётся, что уже думал об этом. Так что когда-нибудь и нижегородцы смогут насладиться вкусом настоящего кофе, «не отходя от кассы».