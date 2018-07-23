Студент Башкирского университета жарил стейки на ЧМ-2018

Площадкой для кулинарной практики студентов Башкирского аграрного университета стал Прошедший чемпионат мира по футболу в России. Попасть в святая святых посчастливилось попасть студенту третьего курса факультет Нариману Хуснуллину.

А здесь я смог получить не только кулинарный опыт, но и драйв

Из горячих блюд Нариман готовил телячью вырезку су-вид, стейк из тунца, на гарнир — сезонные овощи на пару либо томленные со сливочным маслом и травами, в качестве закусок — сеты из свежих овощей, сырные тарелки, капрезе, а на десерт — «Тирамису» и круассаны.

— В моей специальности практика играет огромную роль, — говорит Нариман. — А здесь я смог получить не только кулинарный опыт, но и драйв от причастности к мероприятию мирового масштаба.