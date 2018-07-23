Сметанная шарлотка с абрикосами — каждому сезону своя шарлотка!

Шарлоткой никого не удивить, тем более с яблоками. А вы пробовали испечь шарлотку с абрикосами? Такая шарлотка получается очень сочной и вкусной. Сок прямо-таки вытекает из разреза. А сметанное тесто получается пористым, пышным и не сухим. Его в меру сладкий вкус дополняется приятной кислинкой абрикосов и делает выпечку настоящим лакомством. Спешите ее испечь, пока идет сезон солнечных фруктов. Ведь каждому сезону своя шарлотка!

Шарлотка с абрикосами

Потребуется:

3 яйца;

сахар — 130 г + 2 ст. ложки сахара для обсыпки формы;

сметана — 130 г;

мука — 150 г;

ванильный сахар — 10 г;

разрыхлитель — 10 г;

абрикосы — 500 г.

Форма 24 см (жаропрочная или разъемная)

Приготовление:

1. Яйца взбейте с сахаром и ванильным сахаром с помощью миксера. Масса должна увеличиться в два-три раза.

Взбитые яйца с сахаром

2. Добавьте сметану к взбитым яйцам и аккуратно перемешайте лопаткой.

Добавьте сметану

3. Теперь введите частями просеянную муку с разрыхлителем, каждый раз перемешивая тесто лопаткой сверху вниз, путем складывания. Работайте с тестом осторожно, сохраняя его пышность.

Добавьте в тесто муку и разрыхлитель

4. Перемешайте тесто до однородного состояния.

Перемешайте тесто до однородности

5. Смажьте форму растительным маслом и присыпьте дно 2 ст. ложками сахара.

Смазанную форму обсыпьте сахаром

6. Абрикосы разрежьте пополам и удалите косточки. Выложите половинки фруктов в форму срезом вверх.

Выложите на дно формы половинки фруктов

7. Залейте абрикосы тестом, чтобы оно полностью закрыло все пустоты.

Залейте абрикосы тестом

8. Вам может показаться, что теста мало, но при выпечке оно отлично поднимется.

Хорошо распределите тесто, чтобы оно полностью покрыло фрукты

9. Выпекайте шарлотку в духовке при 170ºC 30-40 минут. Ориентируйтесь на свою духовку.

Выпекайте шарлотку при умеренной температуре

10. Готовую сметанную шарлотку с абрикосами посыпьте сахарной пудрой.

Сметанная шарлотка с абрикосами

Приятного аппетита!