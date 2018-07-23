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Тарт с ягодами на творожном тесте без яиц
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Тарт с ягодами на творожном тесте без яиц 

7dach.ru 46 минут назад
Фото: 7dach.ru
Хочу поделиться с вами рецептом вкусного десерта — тарта на творожном тесте с ягодами!
Тарт с черной смородиной
Ингредиенты:
творог (сухой) — 300 г;
мука — 300 г;
масло сливочное — 200 г;
ванильный сахар — 1 ч. ложка;
сахар — 1 ч. ложка;
соль — 3/4 ч. ложки;
разрыхлитель теста — 1 ч. ложка;
ягоды — 600 г.
Для заливки:
сметана — 300 г;
яйца — 3 шт. ;
крахмал — 3 ст. ложки;
сахар — по вкусу.
Ягоды черной смородины сорта Гулливер
Приготовление:
Готовим тесто
300 г сухого творога, протереть до гладкости, добавить 200 г сливочного масла комнатной температуры, 3/4 ч. л. соли, 1 ч. л. сахара, 1 ч. л. ванильного сахара, взбить.
Всыпать 300 г муки, просеянной с 1 ч. л. разрыхлителя.
Тесто замесить очень быстро и убрать в пленке в холодильник на час.
Далее выложить тесто в разъемную форму, насыпать 600 г ягод и залить сметанной заливкой.
Делаем сметанную заливку
Берем 300 г сметаны от 20% жирности, добавляем 3 яйца, 3 ст. ложки просеянного крахмала.
Сахар добавляем по вкусу.
Выпекать при 200ºC минут 35.
Дать тарту полностью остыть в форме.
Я добавляю в заливку 3-4 ст. ложки сахара, а мужу нравится такой пирог поливать сгущенкой))
Готовый тарт с форме
Тарт хорош с любыми кислыми ягодами. Обычно мы готовим его с черным крыжовником. Буду рада, если рецепт вам понравится!
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