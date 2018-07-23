Тарт с ягодами на творожном тесте без яиц

Хочу поделиться с вами рецептом вкусного десерта — тарта на творожном тесте с ягодами!

Тарт с черной смородиной

Ингредиенты:

творог (сухой) — 300 г;

мука — 300 г;

масло сливочное — 200 г;

ванильный сахар — 1 ч. ложка;

сахар — 1 ч. ложка;

соль — 3/4 ч. ложки;

разрыхлитель теста — 1 ч. ложка;

ягоды — 600 г.

Для заливки:

сметана — 300 г;

яйца — 3 шт. ;

крахмал — 3 ст. ложки;

сахар — по вкусу.

Ягоды черной смородины сорта Гулливер

Приготовление:

Готовим тесто

300 г сухого творога, протереть до гладкости, добавить 200 г сливочного масла комнатной температуры, 3/4 ч. л. соли, 1 ч. л. сахара, 1 ч. л. ванильного сахара, взбить.

Всыпать 300 г муки, просеянной с 1 ч. л. разрыхлителя.

Тесто замесить очень быстро и убрать в пленке в холодильник на час.

Далее выложить тесто в разъемную форму, насыпать 600 г ягод и залить сметанной заливкой.

Делаем сметанную заливку

Берем 300 г сметаны от 20% жирности, добавляем 3 яйца, 3 ст. ложки просеянного крахмала.

Сахар добавляем по вкусу.

Выпекать при 200ºC минут 35.

Дать тарту полностью остыть в форме.

Я добавляю в заливку 3-4 ст. ложки сахара, а мужу нравится такой пирог поливать сгущенкой))

Готовый тарт с форме

Тарт хорош с любыми кислыми ягодами. Обычно мы готовим его с черным крыжовником. Буду рада, если рецепт вам понравится!